Secret révélé! Dites adieu à ces kilos en trop dans le style des célébrités

Vous êtes-vous déjà demandé comment les célébrités font pour garder des personnages de rêve, tout en profitant des plaisirs culinaires les plus riches, car ici nous vous le disons.

1 mars 2020

Alors… Exercice? Eh bien, rien à voir! L’exercice est vraiment pour renforcer le corps, mais pour perdre du poids, il n’est pas très efficace, car il vous oblige à faire de l’exercice où vous transpirez beaucoup pendant 30 minutes pour commencer à brûler quelques-uns calories

Alors on fait quoi? Très simple, nous mangeons moins! La raison pour laquelle manger moins fonctionne mieux que l’exercice a à voir avec la dépense énergétique quotidienne, connue sous le nom d’énergie basale, l’exercice de cette dépense augmente.

Le but de manger moins, n’est pas vraiment de manger moins, est de manger des aliments en fonction de leur apport nutritionnel, ce qui signifie manger moins de glucides comme les farines et augmenter les vitamines et les minéraux comme les légumes.

Alimentation équilibrée sur une assiette

Manger moins signifie réduire la quantité de ces aliments préférés, tels que la restauration rapide et les bonbons, il est simple de commencer à manger moins, jusqu’à ce que vous puissiez laisser cette délicatesse que vous aimez tant une fois par semaine.

Supplémentaire: Pour vous aider à manger moins, assurez-vous de changer votre vaisselle, utilisez des assiettes et des couverts plus petits, c’est une astuce psychologique qui fonctionne, car vous dites à votre cerveau que la portion est compatible avec le plat.