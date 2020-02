Secret révélé! Voilà comment Jennifer Aniston conserve si bien ses 51

L’actrice de 51 ans mène une vie très saine et a l’air spectaculaire, comme si elle avait 20 ans de moins. Comment fait-elle?

15 février 2020

L’actrice de 51 ans mène une vie très saine et a l’air spectaculaire, comme si elle avait 20 ans de moins. Comment fait-elle?

Il s’avère que, en se levant et en jeûnant Jennifer Aniston assure que vous buvez un verre de vinaigre de cidre de pomme, et c’est ce qui, selon elle, est si beau.

Jennifer Elle n’est pas une grande fan de chirurgie plastique et essaie de vivre une vie aussi naturelle que possible.

En plus de son étrange rituel au vinaigre, notre bien-aimée “Rachel Green” de la célèbre série Friends, accompagne avec de la bonne nourriture, du yoga et d’autres traitements non invasifs.

«Les gens pensent que j’ai subi de nombreuses injections, mais ce n’est pas le cas. Je ne dis pas que je n’ai pas essayé, mais j’ai rapidement senti que c’était une pente glissante », a-t-il déclaré. Aniston.

«La réification et l’examen auxquels nous soumettons les femmes sont absurdes et dérangeants … Si je suis une sorte de symbole pour les autres, ce qui est clair, c’est que je suis un exemple de la façon dont nous, en tant que société, regardons nos mères, filles, sœurs, épouses, amis et compagnons », a-t-il déclaré.