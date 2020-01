Secret Screen, l’accessoire Nintendo 64 qui n’a jamais vu le jour

Ceux qui se consacrent à la conservation et à la collecte de vieux matériel de jeu vidéo prennent parfois une grande surprise pour découvrir des pièces que l’on croyait perdues. C’est le cas du Secret Screen, un accessoire Nintendo 64 qui, bien qu’annoncé dans un magazine des années 90, n’a jamais officiellement vu le jour. Un collectionneur a trouvé son prototype et a partagé des photos de celui-ci qui est l’un des gadgets les plus curieux créés pour le N64.

Shane Battey se consacre à la conservation et à la recherche de pièces de jeux vidéo rares et folles. Et sa découverte la plus récente était un étrange gadget Nintendo 64 qui n’a jamais vu le jour même s’il était déjà connu de son existence par une publicité. Sur son compte Twitter, il a partagé des photos de l’écran secret du N64, un petit écran LCD placé au-dessus du contrôle. Selon la description de l’annonce, cette pièce a été créée par Dane Galden, qui a également inventé le joystick à main. L’écran secret était

un mini écran qui se connecte au port situé en bas du contrôle Nintendo 64 et qui vous permettra de sélectionner des jeux dans des titres sportifs tout en cachant vos stratégies à vos adversaires.

Galden a eu l’idée d’inventer cet appareil curieux quand il a réalisé que son frère regardait toujours ses pièces, alors il a dû trouver un moyen de le contourner. C’est ainsi qu’il a eu l’idée. Et selon la parole de Dane, le concept du gadget avait émergé bien avant, à l’époque de la NES.

Cette idée est du temps de la commande manuelle. Mes jours de NES et Super NES. C’est alors que j’ai trouvé le concept. Cependant, j’ai dû attendre que les processeurs soient plus sophistiqués et puissent prendre en charge plusieurs tâches. J’aurais pu le faire pour PlayStation, mais Nintendo avait le port intégré dans son contrôle. L’écran du contrôle vous permet de visualiser les informations en privé.

En plus d’une annonce dans le magazine Electronic Gaming Monthly, rien de plus n’était connu sur l’écran secret. L’appareil n’a jamais été commercialisé et à ce jour, on ne savait même pas si le projet était passé du papier. Mais Shane Battey a finalement trouvé le prototype du gadget. Il a souligné qu’à certains égards, il se souvient de l’unité de mémoire visuelle du Dreamcast, bien qu’elle ait été conçue bien avant la console SEGA. Il a également signalé que le prototype était partiellement fonctionnel, et dans la documentation du développeur, il a trouvé quelques utilisations suggérées de la pièce jointe.

