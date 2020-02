SEDENA utilise Halo 3 dans la publicité

Le ministère de la Défense nationale (SEDENA) Il a utilisé la chanson “Greatest Journey”, appartenant à la bande originale de Halo 3 pour une promotion, un utilisateur de reddit l’a remarqué et vous pouvez imaginer ce qui s’est passé ensuite: les réseaux sociaux des joueurs mexicains sont devenus fous dans les commentaires.

Malheureusement, la vidéo d’origine a été supprimée du compte Twitter, bien qu’il ne soit pas clair si elle a été supprimée par SEDENA lui-même ou pour avoir violé les droits d’auteur du jeu Xbox 360.

Heureusement, quelqu’un a récupéré une deuxième vidéo réalisée par SEDENA avec la musique de HALO, destinée à la promotion au Helicopter Training Center de Zapopan, qui est un bijou.

Comme beaucoup de choses dans ce pays, l’affaire s’est terminée par une blague et n’est pas arrivée aux adultes. Ce sera sans aucun doute l’un des événements les plus étranges qui mêle la culture geek et l’armée de notre pays.

.