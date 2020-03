Seek Short Film Teaser Trailer, Samurai Jack Retrospective & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez une bande-annonce pour un nouveau court métrage d’horreur sélectionné par SXSW appelé Chercher écrit par SlashFilm contributeur Eric Vespe et scénariste / réalisateur Aaron Morgan. De plus, apprenez certaines choses que vous ignoriez peut-être Genndy TartakovskySérie animée Samurai Jacket écoutez Kumail Nanjiani décompose sa carrière jusqu’à présent.

Le contributeur de SlashFilm, Eric Vespe, et l’écrivain / réalisateur Aaron Morgan se sont associés pour un court métrage qui sera présenté en première au Festival du film SXSW. Le film s’appelle Seek, et il s’ensuit que deux sœurs ont conduit toute la nuit lorsqu’elles sont tombées sur un parc et une salle de bain délabrés. Des événements horribles s’ensuivent lorsque l’un d’eux tombe sur un message étrange et un résident espiègle qui veut jouer à un jeu terrifiant. Découvrez la bande-annonce ci-dessus et une interview avec les cinéastes ici.

Samurai Jack a couru pendant quatre saisons sur Cartoon Network avant de se terminer. Mais après une interruption de 13 ans, il est revenu pour une toute nouvelle saison. C’est ce que la plupart des gens savent de l’émission, du moins s’ils l’ont regardée. Mais Syfy Wire a creusé la série pour révéler des anecdotes à ce sujet que vous ne connaissez peut-être pas.

Le comédien Kumail Nanjiani n’est devenu plus connu que depuis quelques années, mais il travaille dans l’entreprise depuis longtemps. Vanity Fair a fait la vedette de la prochaine comédie romantique The Lovebirds, qui revient sur sa carrière, en remontant à une apparition aléatoire dans Saturday Night Live, des émissions de télévision comme Michael et Michael Have Issues, et bien plus encore.

