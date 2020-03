Selah et The Spades: premier extrait du film original d’Amazon Studios

Amazon Prime Video a publié un premier clip sur Selah et les piques, le drame à venir écrit et réalisé par Tayarisha Poe. Vous pouvez consulter le clip maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Dans le monde fermé d’un pensionnat d’élite de Pennsylvanie, Haldwell, le corps étudiant est dirigé par cinq factions. Selah Summers, 17 ans, dirige le groupe le plus dominant, les Spades, avec un équilibre inébranlable, car ils répondent aux vices les plus classiques et fournissent aux étudiants de l’alcool et des pilules convoités et illégaux. Les tensions entre les factions s’intensifient, et lorsque le meilleur ami / droitier de Selah, Maxxie (Jharrel Jerome), est distrait par un nouvel amour, Selah affronte une protégée, la sophomore amoureuse Palo-ma (Celeste O’Connor), à qui elle transmet sa sagesse. sur la décision de l’école. Mais avec la graduation imminente et Paloma se révélant une étude incroyablement rapide, les craintes de Selah deviennent sinistres alors qu’elle lutte contre la perte du contrôle par lequel elle se définit.

Dans son premier long métrage, la scénariste / réalisatrice Tayarisha Poe nous plonge dans une représentation accrue de la politique des adolescents. Cette étude de caractère brûlant résume à quel point le pouvoir enivrant peut être pour une adolescente qui ressent intensément la menace de le refuser. Les performances passionnantes du nouveau venu Lovie Simone incarnent à la fois la commande publique irréprochable de Selah et les peurs et incertitudes internes qui la motivent.

Le film met en vedette Lovie Simone, Celeste O’Connor, Jharrel Jerome, avec Jesse Williams et Gina Torres.

Selah et les piques est produit par Lauren McBride, Drew Houpt et Lucas Joaquin. Amazon Studios sortira le film sur Amazon Prime Video le 17 avril.