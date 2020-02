Selena Gomez aime Lauren Daigle et le sentiment est mutuel

Selena Gomez est une grande fan de l’artiste pop chrétienne Lauren Daigle depuis fin 2018. L’actrice et chanteuse a traversé beaucoup de choses et a trouvé la musique de Daigle inspirante au bon moment.

Voici ce que Gomez a eu à dire et la réaction de Daigle à se faire crier par une figure aussi influente.

Quand Gomez a entendu parler de Lauren Daigle pour la première fois

La chanteuse de 28 ans a été portée à l’attention de Gomez fin 2018. Gomez, elle-même chanteuse, compositrice et actrice, a été immédiatement émue par la musique de Daigle. En tant que personne qui n’a pas hésité à partager ses luttes contre l’anxiété et la dépression, la star de Ramona et Beezus a également été une à partager avec ses fans lorsqu’elle a trouvé quelque chose de bien. Et c’est ce qu’elle a fait.

Elle a publié une vidéo sur son Instagram en 2018, disant: «Donc, beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur l’anxiété et la dépression. . . et je veux vous suggérer une chanson à écouter, si vous l’aimez. Pas de soucis si vous ne le faites pas. “

«Mais, comme certains le savent, j’aime écouter de la musique d’adoration. Et cette chanson, en particulier, me donne l’impression de parler de ce sentiment, vous savez, “Je ne vais nulle part, je me présente juste”, mais il est vraiment difficile de ne pas être énervé ou contrarié quand vous sentez constamment que vous faites la bonne chose et que vous vous présentez pour les gens et que vous voulez être gentil, et que vous faites tout ça, et vous vous dites: “ Pourquoi je ne me sens pas bon? “, vous savez?”

“Donc, je vais arrêter de parler et juste suggérer cette chanson que j’aime vraiment, bien sûr c’est de Lauren Daigle, ne vous fâchez pas que je continue de parler d’elle, mais elle aime parler ma langue. . . Je t’aime!”

La chanson Selena Gomez aime tellement

Comparée régulièrement à la chanteuse britannique Adele, Lauren Daigle a sorti son dernier album, Look Up, Child en 2018. La chanson que Selena Gomez a encouragé avec tant d’enthousiasme ses fans à écouter était This Girl de cet album.

Daigle a parlé de la chanson lors d’un de ses concerts et a expliqué la trame de fond en 2018 sur la façon dont elle est venue écrire la chanson.

«J’étais en Australie et j’ai vu ce mot gravé dans un rocher; c’était le mot «chez moi». J’étais tellement courbé que je pensais “oh mon Dieu, je suis censé déménager en Australie. Oui, c’est mon rêve devenu réalité ». Et ici, je suis assis là à chercher un chez-moi parce que je suis en tournée depuis un moment et je ressens juste ce petit moment de mal du pays partout où je me trouve, même quand j’étais à la maison.

«J’ai eu une conversation avec Dieu à ce sujet et il vient de dire quelque chose de très simple. C’était «Lauren tant que ton cœur me suit, tu n’auras jamais le mal du pays. Vous ne serez jamais trop loin. Tant que vous pouvez voir la façon dont je vois, tant que vous trouvez cette sécurité en moi, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de chercher une maison. “”

La réaction de Lauren Daigle au cri de Gomez

Daigle a été interviewé par E! sur le tapis rouge des Billboard Music Awards et on a demandé en plaisantant: “Est-ce que Selena est votre nouvel agent?”

Le chanteur né en Louisiane est ravi de compter l’artiste rare comme fan, et maintenant, comme ami.

“[Selena] m’a envoyé une vidéo de sa conduite dans la voiture et a failli monter dans un accident de voiture parce qu’elle chantait et se filmait. Son amie la filmait mais elle a claqué sur le frein parce que ses capteurs se sont déclenchés. »