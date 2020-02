Selena Gomez devient virale en faisant du vélo, découvrez pourquoi!

La belle chanteuse Selena Gomez redevient virale pour une vidéo d’elle à vélo, devinez la raison de la popularité de la vidéo!

Selena Gomez Il est devenu viral pour faire du vélo, sa vidéo a suscité beaucoup de controverse! Et, en plus d’être l’un des chanteurs les plus suivis dans les réseaux sociaux de la décennie Selena Il a ajouté de nombreux followers et aussi des paparazzi, après sa rupture avec le chanteur Justin Bieber.

Récemment, une vidéo enregistrée par une troisième personne a été révélée, dans laquelle on le voit faire du vélo accompagné d’une autre fille et, comme si cela ne suffisait pas, escorté par une voiture.

Beaucoup de gens le classent comme “ridicule” et ainsi de suite … la critique est trop pour les pauvres Selena!

Les problèmes ont commencé à apparaître lorsque les ennemis ont commencé à blâmer et à désigner la jeune femme comme étant entourée d’une “sécurité extrême”, beaucoup d’autres l’ont défendue car en plus d’être très jeune, cette star parlait beaucoup ces derniers temps.

Et que pensez-vous de la sécurité des Selena Gomez? Pensez-vous que cela exagère?

