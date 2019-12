Selena Gomez dit que Noël sera un jour de désordre complet | .

La belle chanteuse américaine Selena Gomez a avoué que son Noël serait un gâchis, un des jours où unir les familles Ce sera un gâchis pour elle.

Grâce à une interview, ils ont BBC Radio 1 à l'interprète de "Vous perdre pour m'aimer" Je vous laisse savoir la raison du "gâchis" que Noël représente pour elle.

Bien que, comme partout dans le monde, cette date soit un motif de retrouvailles pour les familles, Selena partage un certain détails de vacances dans ta famille , déclarant que ce serait un chaos et surtout beaucoup de désordre.

«Un jour de Noël dans ma maison n'est pas très… propre. Beaucoup de choses se produisent, il y a beaucoup de chaos. Ma petite sœur a déjà six ans et est obsédée par la décoration de l'arbre. Nous avons fait une maison en pain d'épice, nous avons habillé son chien avec de petits vêtements, et elle est très excitée! C'est donc un peu fou de tout », a déclaré Selena.

De nombreuses familles ont l'habitude de cuisiner ensemble, et c'est quelque chose qui Selena aime vraiment car elle aime préparer de délicieux plats.

"Nous cuisinons beaucoup, beaucoup, et mangeons de tout, du chocolat à la purée de pommes de terre", a avoué le chanteur.

Le chanteur est revenu sur scène après deux ans d'un long reposTout indique qu'il est arrivé pour rester car les nouveaux singles qu'il a lancés connaissent un succès retentissant.

Ces derniers jours, Selena Gomez a été fréquemment capturée par les caméras après plusieurs apparitions publiques, mais l'accent était mis sur son ventre bombé qui a suscité des soupçons sur un possible état de "grossesse".

Il y a quelques semaines, il a annoncé via son Instagram la sortie de son nouvel album intitulé Rare, "Es la musique la plus honnête J'ai fait et j'ai hâte que vous entendiez mon cœur ", a écrit Gomez.

