Selena Gomez enfile une robe qui montre la taille de ses seins.

Selena Gomez plus ne passera jamais inaperçue

15 mars 2020

La chanteuse et actrice Selena Marie Gómez, plus connue sous le nom de Selena Gómez, est une jeune américaine qui a réussi à attirer l’attention de tous ses fans grâce à sa participation à la série de chaînes Disney “The Wizards of Waverly place”.

Pour ce qui précède, l’actrice a réussi à conquérir le cœur même du chanteur Justin Bieber qui ne savait pas profiter de l’amour pur que l’actrice lui avait donné parce qu’il l’avait abandonnée littéralement et épousé un mannequin.

Récemment, nous avons observé une carte postale sur le compte instagram de Selena qui nous a surpris car la taille de ses seins a augmenté, nous ne savons toujours pas si cela est dû à une opération ou à la coupe de la robe.

La vérité est qu’elle est tout simplement magnifique, et ses cheveux ont également pris le devant de la scène dans ce look de type cocktail très tropical, car peut-être qu’elle allait pour une réunion d’amis ou un événement familial.

Ses fans n’ont cessé de commenter l’image, et parmi lesquels nous mettons en avant: “Belle Selena, j’aimerais te rencontrer bientôt” “Je t’aime, ma bien-aimée, tu m’as gardé amoureux depuis que je t’ai vu ce bel après-midi au centre commercial”.

