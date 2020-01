Selena Gomez est-elle vraiment sortie avec Justin Theroux? Pourquoi sa nouvelle entrevue avec Jennifer Aniston suggère le contraire

L’actrice Jennifer Aniston était mariée à l’acteur Justin Theroux. Il y a quelques années, beaucoup pensaient que Theroux sortait avec Selena Gomez après que lui et Aniston se soient séparés. Mais quand Aniston a accueilli The Ellen DeGeneres Show le 24 janvier 2020, elle et Gomez ont révélé à quel point ils étaient proches. Lisez la suite pour savoir pourquoi nous ne pensons pas que la chanteuse est sortie avec l’ex de son amie.

Jennifer Aniston et Selena Gomez ont une adorable amitié

Vous aimez voir deux célébrités qui n’ont pas travaillé ensemble mais qui se soucient toujours clairement l’une de l’autre. Gomez admet être un grand fan de Friends et, dans sa récente interview avec Aniston, a déclaré lors de sa première rencontre avec l’actrice lors d’une fête il y a des années, “mon cœur s’est arrêté et j’ai paniqué.”

Malgré cela, Gomez est devenu très célèbre, et les deux ont fait une tradition de prendre des photos ensemble lors de fêtes. Ils en ont quelques-uns de la saison des prix 2014-2015 – quand Aniston a été nominée pour son rôle dans Cake – qui sont si doux (voir ci-dessus). Mais entre alors et maintenant, quelque chose s’est passé…

Selena Gomez serait sortie avec Justin Theroux

Justin Theroux et Selena Gomez assistent à la 72e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards InStyle et Warner Bros. 72e au Beverly Hilton Hotel le 11 janvier 2015 | Stefanie Keenan / . pour InStyle

Pour un certain contexte, Theroux et Aniston ont annoncé leur séparation au début de 2018. Le couple était ensemble depuis 2011, s’est fiancé en 2012 et s’est marié en 2015. Quelques mois seulement après leur annonce, des rumeurs selon lesquelles il sortait avec Gomez ont commencé à circuler .

À l’époque, Gomez était également sortie de sa propre rupture. Elle et son petit ami récurrent Justin Bieber avaient de nouveau été liés en 2017. Mais en mai 2018, il sortait avec sa future femme, Hailey Bieber. Le timing fonctionne donc à l’appui de cette rumeur.

Pourquoi nous ne penserons pas qu’ils sont vraiment sortis ensemble

Mais il n’y a aucune preuve réelle qu’ils datent. Ils ont été repérés ensemble une fois en mai 2018, en train de déjeuner avec Paul Rudd, la co-vedette de Gomez du film de 2016 The Fundamentals of Caring. Rudd et Theroux sont de bons amis et passaient pas mal de temps ensemble cette année-là avec la sortie de leur film Mute.

De plus, ces trois-là se connaissent tous depuis des années. En fait, une troisième personne était mignonne de la photo précédente – Rudd. Et ce n’est pas comme si Aniston n’était pas à ces mêmes soirées avec son fiancé d’alors. Sans oublier, la chanteuse Rare a déclaré il y a des mois qu’elle était célibataire depuis deux ans.

De quoi d’autre Aniston et Gomez ont-ils parlé?

Avant la sortie de l’épisode (The Ellen DeGeneres Show enregistre généralement la veille ou quelques jours à l’avance), Gomez était tellement excitée de partager qu’elle avait été avec Aniston. Elle a partagé de nombreuses vidéos jaillissantes dans son histoire Instagram, dont une dans laquelle elle porte un sweat-shirt Friends.

Du battage médiatique autour de l’émission, Gomez a déclaré: «Ce qui m’a rendu si heureux, c’est maintenant les gens de mon âge et tout le monde est juste obsédé. Et ça me rend tellement heureux pour vous et pour le spectacle parce que c’est emblématique. “Aniston a remercié la chanteuse pour ses éloges, la qualifiant de” véritable fan “. Est-ce quelqu’un qui sortirait avec votre ex-mari? Nous ne le pensons pas.