Selena Gomez est supplantée et manipulée par ses amis

Selena Gomez a eu une vie pleine de succès, mais aussi une vie très difficile, de trahisons et de maladies, de faits étranges qui font penser que cela complot c’est vrai

La chanteuse est restée loin de la scène pendant quelques années en raison de son problème de lupus et de crises émotionnelles et Twitter Un fil d’information circule sur l’emprunt d’identité de Selena.

La célèbre chanteuse Selena Gomez vit enfermé dans une maison à Los Angeles, il n’a aucun contrôle sur son réseaux sociaux et un double l’a supplanté, assure un internaute dans un fil de complot qu’il a fait sur Twitter et a réussi à mettre des milliers de personnes sur leur tête.

C’était avec des vidéos, des photographies, des histoires de Instagram et les dates où la personne en charge du fil assure que Selena n’est pas ce que tout le monde pense qu’elle est, car selon elle enquêtes Elle est détenue et sous les ordres de son partenaire Ashley Cook, qui était son assistante.

La église de Hillsong, la compagnie Enregistrements interscopes et Ashley Cook, Raquelle Setevens, Connar Franklin et Caroline Franklin, quatre femmes qui sont amies avec Gomez et qui vivent soi-disant à leurs dépens, sont contre du chanteur et sont les auteurs de la situation controversée, explique l’utilisateur.

De même, il garantit que la personne qui supplants Selena Gomez est une femme nommée Ashley Kane.

Pour pouvoir soutenir la théorie, la fille a parlé de l’époque où le chanteur assistait constamment à la église de Hillsong, sur son départ de tous réseaux sociaux fin septembre 2019, leur problèmes de santé à la fois physiquement et mentalement et aussi sur les personnes qui sont apparues si soudainement dans la vie de Selena.

Ce fil l’a fait se faire tendance sur Twitter avec le hashtag #FreeSelena pour exiger la libération du chanteur de l’enlèvement présumé.

Se pourrait-il que ce grand complot Est-ce vrai ou juste une autre histoire pour divertir les utilisateurs?

