Selena Gomez et Demi Lovato se retrouveront-ils aux Grammy Awards 2020?

Les querelles de Popstar sont l’un des sujets les plus intrigants de la culture des célébrités. De Taylor Swift et Katy Perry et remontant à l’époque de Christina Aguilera et Britney Spears, nous devons dire que nous sommes toujours fascinés d’apprendre qui n’est pas cool les uns avec les autres. Mais celui entre Demi Lovato et Selena Gomez nous dérange vraiment.

Demi Lovato et Selena Gomez aux Teen Choice Awards 2008 | K Mazur / TCA 2008 / WireImage

En vérité, nous n’aimons voir personne se battre. Mais Lovato et Gomez ne se sont jamais vraiment disputés – ils semblent avoir perdu le lien qui a fait de leur longue amitié une fois si douce. Auront-ils l’occasion de se reconnecter lors des prochains Grammy Awards? Voici ce que nous savons.

Selena Gomez et Demi Lovato ont commencé leur carrière ensemble

Gomez et Lovato reviennent en arrière. Tous deux ont fait leurs débuts chez Barney & Friends en tant qu’enfants acteurs vivant au Texas. Ils ont été fréquemment vus ensemble et sont rapidement devenus des amis proches.

Les deux ont ensuite été endoctrinés dans le centre de création d’étoiles qu’est Disney Channel. Alors que Gomez a joué dans Wizards of Waverly Place, Lovato a dirigé les films de Camp Rock et sa propre série, Sonny With A Chance. Ils ont également joué dans un film ensemble, Princess Protection Program, en 2009.

Ils sont tombés au fil des ans

À cette époque, Gomez et Lovato ont commencé à quitter la sphère Disney. Les deux avaient des accords avec Hollywood Records et d’autres projets qui ont pris fin. C’est aussi à ce moment-là que leur amitié a commencé à se désagréger, alors que Lovato est allée en cure de désintoxication pour ses problèmes de toxicomanie, disant plus tard aux médias que Gomez n’était pas là pour elle.

Les deux célébrités en fleurs se sont réunies peu de temps après, Gomez répondant aux spéculations des médias avec l’image ci-dessus en 2012. Cependant, ce n’était pas la fin de leur querelle. Il y a eu de nouveau des problèmes en 2014, une nouvelle réconciliation en 2015 et en 2017, les dernières photos publiques ont été prises. Puis, en 2018, Lovato a abandonné Gomez sur les réseaux sociaux, et nous n’avons plus rien entendu depuis.

Lovato a annoncé qu’elle se produirait aux Grammys

Depuis son retour aux yeux du public fin 2018 après sa rechute, Lovato s’est principalement concentrée sur sa carrière d’actrice. Elle a un arc invité sur Will & Grace et a tourné un film avec Will Ferrell, intitulé Eurovision, qui arrive sur Netflix. Mais elle a également laissé entendre qu’une nouvelle musique était en route lorsqu’elle a signé avec Scooter Braun en mai 2019.

Lovato est ensuite devenu sombre sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité beaucoup de spéculations. Elle est revenue le 14 janvier 2020 pour annoncer qu’elle se produira aux Grammy Awards 2020 le 26 janvier, bien qu’elle n’ait rien sorti depuis 2018.

Gomez sera-t-il également là?

Nous savons donc que Lovato sera aux Grammys. Mais qu’en est-il de Gomez? Comme son amie parfois, la star a pris un peu de temps pour s’éloigner de la musique, choisissant de se concentrer sur le théâtre et la production. Gomez n’avait pas sorti d’album depuis Revival de 2015. Mais tout cela a changé très récemment.

Son nouvel album, Rare, est sorti le 10 janvier 2020. Gomez n’est nominée pour aucun Grammy Awards, car la période d’éligibilité s’est terminée avant de sortir l’un de ses deux singles principaux. Cependant, il est toujours possible qu’elle puisse assister à la remise des prix, surtout compte tenu de la nomination de son amie de longue date, Swift. Et si c’est le cas, nous espérons qu’il y aura une opportunité pour une réunion de Disney Channel avec Gomez et Lovato.