Selena Gomez, filtrant une vidéo intime avec son ex-partenaire Justin Bieber | Instagram

Cette relation est sur les lèvres de tout le monde depuis le premier jour, et aujourd’hui qu’ils n’ont plus rien à faire, ils sont toujours dans l’œil de l’ouragan, cette fois-ci fuite d’une vidéo intime Selena Gomez et Justin Bieber, ce qui a causé beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Comme nous le savons bien, Selena éliminée absolument tout de ses réseaux sociaux lorsque sa relation avec Bieber a pris fin, c’est pourquoi il était quelque peu étrange car la vidéo avait été divulguée.

Beaucoup pensent que ce n’était que pour agacer la femme de son ancien partenaire, mais il n’a pas été confirmé qui ni comment c’était diffusé.

Cela peut vous intéresser: Justin Bieber avoue qu’il a été infidèle à sa femme et à tous ses partenaires

[ 16 de Dezembro ] Vidéo de Justin Bieber et Selena Gomez aperçus sur un restaurant Sugar Factory, à Bellevue, Washington: pic.twitter.com/1cepUJvQwb

– Belieber Forever (@ BackupB4ever)

17 décembre 2017

Une telle vidéo s’est produite dans le dernière date qu’ils avaient en couple, dans lequel la voix de Selena était très claire pour dire “merci” pendant que le serveur lui servait son verre qu’ils partageaient entre eux.

Vidéo de Justin Bieber et Selena Gomez en rendez-vous au restaurant Sugar Factory à Bellevue, Washington “, ont-ils écrit dans la publication.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme beaucoup le savent, ce fut l’un des couples préférés des dernières années, mais malheureusement, il est devenu un relation tout à fait toxique.

Le 10 janvier, Selena a publié son nouvel album Rare, ce qui est le retour de l’artiste, car en 2015 a sorti son dernier album, intitulé Revival.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Parmi les co-scénaristes et producteurs figurent Justin Tranter et Julia Michaels, Ian Kirkpatrick, Mattman et Robin, MNEK et Finneas.

Il a été placé dans le haut de la liste des panneaux d’affichage peu de temps après son lancement ayant été un succès.

Vous pouvez également lire: Demi Lovato préfère Justin Bieber et ignore publiquement Selena Gomez

C’est lui troisième disque de sa carrière solo et le premier après sa grande crise physique et mentale; et sa rupture avec Justin Bieber.

Dans cet album, beaucoup de ses partisans ont pris une autre étape pour surmonter sa relation avec Bieber, car ils étaient assez messages cela semblait dirigé vers lui.

.