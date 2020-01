Selena Gomez fond en larmes en expliquant son nouvel album Rare | INSTAGRAM

Selena Gomez a eu des problèmes au cours des deux dernières années, à tel point qu’elle a dû s’éloigner des réseaux sociaux pendant un certain temps, cependant, elle n’a jamais cessé d’aimer ses fans qui attendaient son apparition.

En fait, Selena a révélé que ses fans étaient une pièce fondamentale dans la création de Rare, son premier album en plus de 4 ans de très peu d’activité musicale.

Avec la sortie de son nouvel album Rare, Selena rend son retour sur scène officiel. Elle a déjà démontré avec ses derniers singles, Lose You to Love Me et Look At Her Now, à quel point le contenu de ses paroles peut être intense.

Dans une interview avec Spotify avant la sortie officielle de son album, Selena a pleuré en se référant au soutien de ses followers à un moment où elle avait perdu confiance en elle. C’est juste une légère expression des émotions que contient Rare et pourrait donner un sens à ses disciples pour l’écouter.

Dans l’interview, il a déclaré: “J’aime beaucoup mes fans et ce n’est pas que je les aime parce qu’ils m’aiment. Je les aime parce qu’ils ont vraiment fait ce voyage et je pense que beaucoup de gens ont grandi. Les conversations les plus déchirantes ont été quand ils me disent qu’ils sont souffrance. “

“J’ai eu beaucoup de moments où les gens ne comprenaient pas et ils voulaient vous abattre, mais je vais vous dire que vous êtes belle, vous êtes exactement où vous devriez être, quoi que ce soit, même si c’est difficile, vous en valez la peine et vous devez vous aimer.”

Selena a publié une vidéo où nous pouvons regarder la chanteuse portant différentes tenues composées de robes longues, marchant dans une forêt pleine de lumières colorées, créant un environnement magique avec lequel YouTube est captivant.

Le chanteur a commenté “C’est la musique la plus honnête que j’ai jamais faite et j’ai hâte que vous écoutiez mon cœur”, révélant également que “c’était un cauchemar de le faire”, bien qu’il ait dit qu’il le disait de la meilleure façon possible, car il était difficile de capturer autant de sentiments dans le.

