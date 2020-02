Selena Gomez lève les mains avec un chemisier décolleté et involontairement vous voyez cela

Selena a commencé sa carrière à 7 ans dans le programme Barney & Friends, et c’est là qu’elle a rencontré sa meilleure amie Demi Lovato

18 février 2020

La chanteuse et actrice Selena Gomez a conquis le cœur de milliers de personnes car elle a fait partie d’une génération qui continue aujourd’hui sans s’arrêter.

Elle était l’une des actrices les plus acclamées de Disney, dans cette célèbre chaîne qu’elle a joué dans la série de sorciers de Waverly place, c’est pourquoi ses fans la soutiennent et la protègent lorsqu’elle en a le plus besoin.

Récemment, nous avons trouvé une photo sur son compte Instagram officiel qui a laissé tout le monde bouche bée parce que nous pouvons visualiser à quoi ressemble Selena Gomez dans un beau chemisier décolleté qui montre la taille de ses seins.

Et comme si cela ne suffisait pas, la blouse de la chanteuse est de couleur peau, c’est pourquoi elle est encore plus confuse avec son corps, mais ce dont nous ne doutons pas, c’est que la beauté de Selena est indubitable.

