Selena Gomez met des gants géants et elle apparaît donc dans des filets: il suffit de couvrir ça!

Depuis qu’elle a quitté Disney et rompu avec le chanteur Justin Bieber, Selena Gomez a énormément grandi dans tous les sens! Une femme entière est faite, mais cette photo est passée de toute définition de déesse.

6 février 2020

Avec 27 ans, Selena Gomez Il a mûri et embelli à la fois professionnellement et personnellement.

Sans aucun doute, les fans lui ont fait savoir de temps en temps mais cette dernière publication du chanteur, a infarcté tout le monde. Vous avez vu combien il les a mis?

En écrivant «au revoir» en dessous de la photo, Selena Gomez surprend ses followers en portant ses cheveux froissés et un corps noir serré, orné d’une ceinture de bijoux. De plus, il a ajouté d’énormes gants roses et les a placés entre eux!

Avec 5,5 millions de likes et plus de 25 000 commentaires, l’artiste américaine a clairement fait savoir qu’il fallait abandonner toutes les mauvaises choses pour devenir aussi bonne qu’elle.

Selena Gomez a clôturé un 2019 avec de la musique pure et très calme dans son unicité, après une cour difficile avec Justin Bieber. Quelles surprises cette 2020 apportera-t-elle?

.