Selena Gomez pourrait faire la paix avec The Weeknd | Instagram

La chanteuse Selena Gomez semble que Je pourrais faire la paix avec son ex-partenaire The Weeknd parce qu’apparemment il est dans son liste de favoris et recommande d’écouter une chanson particulière de lui.

Selena essaie aider à ses disciples faire face à la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus avec ses recommandations pour les séries, films, livres et podcasts.

Le chanteur a fait une liste de chansons qui recommande écouter pendant la quarantaine alors Selena a souligné que “SnowchildÀ partir de The Weeknd C’est une bonne chanson pour passer les jours d’isolement.

Cela pourrait vous intéresser: Justin Bieber brise le cœur d’Hailey Baldwin, la chanson pourrait être pour Selena

Il a certainement surpris ses millions d’adeptes en révéler la liste de chansons qu’il doit recommander, car ils n’imaginaient pas que son ex-partenaire serait sur cette liste.

C’était dans un série d’images qu’il a publié dans son compte rendu officiel de Instagram à la cuisine où l’interprète de “Rare” lui a donné recommandations.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

J’ai partagé quelques listes dans mes histoires de choses que je vois, entends et lis pour rester positif et aider à passer le temps. J’espère que cela vous aidera “, a-t-il écrit dans le message suivi de la liste.

Un jour après sa publication, il compte plus de 6 millions de likes de ses partisans et des commentaires sans fin où ils n’ont pas hésité à se demander pourquoi il avait recommandé The Weeknd et a commencé à gronder sur un réconciliation possible.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans l’année 2017 ils sont sortis pendant plusieurs mois et relation de presque un an terminé et bien qu’il soit connu qu’ils ne maintiennent pas de contact, ils n’ont apparemment pas de mauvais sentiments contre.

La rupture est survenue après Selena photographié dans un restaurant de Westlake Village, en Californie, avec Justin Bieber, quelque chose qui en son temps s’est réveillé rumeurs d’un possible réconciliation.

Vous pouvez également lire: Selena Gomez justifie que les mauvais traitements de Justin Bieber étaient par amour

.