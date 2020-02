Selena Gomez: Réactions de sa chanson tant attendue Feel Me | Instagram

C’était tout à fait l’insistance de ses fans mais finalement Selena Gomez a sorti sa chanson thème tant attendue “Feel Me“, qui a été entendu pour la première fois lors de leur tournée Revival en 2016 et était un bonus sur leur nouvel album” Rare “.

C’est ainsi que Selena a de nouveau surpris ses disciples mais maintenant d’une manière plus inattendue après la première de sa chanson Feel Me, un thème supplémentaire de son album qui a été lancé au mois de janvier de cette année.

Enfin tout le monde a été fait pour écouter le version finale en se libérant sur les plateformes numériques et en se positionnant au meilleures sorties mondiales Comme les plus écoutés.

La chanteuse a exprimé dans ses réseaux sociaux que cette chanson était demandé par ses disciples en concert lors de sa tournée Tour de réveil.

Dans le ‘Revival Tour’, j’ai présenté une chanson dont ils n’ont cessé de parler depuis… vous l’avez demandé et j’ai écouté. Aujourd’hui, «Feel Me» est en ligne et sur vinyle, partout », a écrit Selena.

La chanson a un message puissant et a une lettre très profonde dédié à un ancien amour Elle et elle se qualifient d’honnêtes et fidèles au cours de leur relation.

C’est ainsi qu’il souligne également qu’en dépit d’avoir d’autres filles il la sentira toujours là, quand il embrasse d’autres lèvres, il pensera aux siennes, il lui assure qu’il était le couple parfait avec un amour presque impossible à trouver et qu’il ne pourrait donc jamais l’oublier.

Sentez-moi de Selena Gomez est arrivé au bon moment. Merci mon ami, je te verrai

– Andrea Maurin (@andimaurin)

24 février 2020

Son abonnés ils n’ont pas hésité exprimer vos sentiments vers le chanteur avec cette nouvelle chanson, car Selena est toujours à l’affût de ce qu’ils demandent.

Il a également été question de sentiment avec lequel le single chante livrant toute sa passion.

@selenagomez JE SUIS TELLEMENT OBSERVÉ AVEC ME SENTIR QUE JE L’ÉCOUTE TOUJOURS SUR LA RÉPÉTITION !!!!!! PENDANT QUE J’ÉCOUTE CE MASTERPIECE !!!!! pic.twitter.com/fB21QJ77Yt

– (@MyOhMyMilac)

23 février 2020

La chanson a reçu plus de 2,5 millions de vues sur la plateforme de Spotify pendant ses 24 premières heures.

On pense que cette chanson est une déclaration claire de la chanteuse au couple qu’elle sera toujours présent, s’assurant qu’il n’a pas laissé le chanteur derrière lui.

.