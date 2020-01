Selena Gomez sans soutien-gorge parcourt les rues de Los Angeles | INSTAGRAM

Selena Gomez a terminé toute l’année 2019, car quand elle a présenté ses deux premiers singles Lose You To Love Me et Look At Her Now, ils ont été un grand succès.

C’est pourquoi Selena a décidé de commencer 2020 avec toute l’énergie, car elle était prête à sortir son nouvel album Rare, avec lequel elle bat des records, devenant l’une des artistes avec plus d’attention ce début d’année.

Selena a profité de la promotion de son nouvel album pour porter plusieurs looks différents avec lesquels elle a surpris, car elle a travaillé dur pour en utiliser des très frappants, depuis le tapis rouge ou dans la même rue, à part dans ses vidéos, telles que celles utiliser dans sa vidéo Rare.

Il semble que sa prochaine vidéo apportera des regards plus audacieux, car certaines photos ont été divulguées où nous pouvons la voir marcher dans les rues de Los Angeles tout en enregistrant un nouveau clip vidéo, dans lequel elle apparaît vêtue d’une robe de soirée dorée, avec quelques petites bretelles, le dos découvert à 100% avec des bottes hautes noires et ce qui a le plus retenu l’attention, c’est qu’il ne portait pas de soutien-gorge.

On pense que la chanson peut être inspirée par des rythmes classiques des années 70, tout cela en raison du type de look avec lequel elle a été capturée, mais elle n’est pas encore confirmée, bien que ses cheveux assimilent également un peu ce temps. C’est devenu l’un des looks les plus audacieux et découverts de Selana à ce jour.

Beaucoup se demandent quelle chanson sur l’album le clip vidéo sera, ou ce que ce sera, car cela a suscité de super attentes.

Sur d’autres sujets, la chanteuse texane a récemment rapporté avoir subi des violences émotionnelles tout en entretenant une relation amoureuse avec la chanteuse canadienne. Il a également expliqué que pendant la relation, Justin a exercé sur elle des abus et de la violence émotionnelle, une situation qui l’a affecté psychologiquement et l’a amené à générer une dépendance à l’égard de la relation, ce qui a rendu plus difficile la gestion de sa rupture.

Elle a également révélé qu’après cette étape, elle avait été forcée de suivre une thérapie pendant longtemps pour arrêter de victimiser car il est dangereux de vivre avec ce sentiment.

