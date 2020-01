Selena Gomez se prononce sur la violence émotionnelle de Justin Bieber

Selena Gomez a enduré des montagnes russes au cours des dernières années, luttant contre le lupus et les problèmes de santé mentale, ainsi que datant et traitant des ruptures aux yeux du public. Elle en ressort plus forte et a beaucoup à dire à ce sujet dans son album récemment sorti, Rare. Dans une interview du 26 janvier avec Lulu Garcia-Navarro de NPR, Gomez a parlé de ses problèmes de santé mentale et de ses souffrances émotionnelles lorsqu’elle est sortie avec Justin Bieber.

Selena Gomez | Michael Tran / FilmMagic

Gomez a expliqué pourquoi elle devait «revendiquer mon histoire»

Lors de son interview à NPR, lorsque Garcia-Navarro a déclaré: «Il vous est arrivé beaucoup de choses depuis que votre dernier album, Revival, est sorti en 2015, et beaucoup aux yeux du public», a remarqué Gomez en riant, «D’accord. Très amusant.”

La chanteuse a expliqué pourquoi elle était «si vocale» à propos de ce qu’elle

été passé, en disant à l’intervieweur, “les gens allaient déjà raconter

Pour moi. Je n’allais pas avoir le choix à cause de la rapidité avec laquelle tout

se déplace maintenant. “

Elle a poursuivi: «Et la plupart du temps, oui, ce n’est pas vrai, ou

c’est une version embellie de ce qu’est la vérité. Je veux pouvoir dire à mon

raconter la façon dont je veux la raconter. Et toutes ces choses sont arrivées, et je

n’allait pas le nier, je n’allais pas faire semblant de sourire quand ça arriverait

était vraiment horrible – quelques-uns des pires moments de ma vie. Et je ne sais pas si

Je l’aurais fait. Et c’est pour des raisons médicales, évidemment, et émotionnelles

les raisons. Je devais juste trouver un moyen de revendiquer mon histoire. »

Gomez voulait une «fermeture respectueuse»

En discutant de sa chanson “Lose You To Love Me”, Gomez a mis en lumière la datation de Bieber. Elle a dit de la chanson: «J’en suis très fière. Cela a un sens différent pour moi maintenant que lorsque je l’ai écrit. Je sentais que je n’avais pas obtenu une clôture respectueuse, et je l’avais acceptée, mais je sais que j’avais besoin d’un moyen de dire simplement quelques choses que j’aurais aimé dire. “

Elle a poursuivi: «Ce n’est pas une chanson haineuse; c’est une chanson qui dit – j’avais quelque chose de beau et je ne nierais jamais que ce n’était pas ça. C’était très difficile et je suis content que ce soit fini. Et j’ai senti que c’était une excellente façon de dire, vous savez, c’est fait, et je comprends cela, et je respecte cela, et maintenant ici je passe à un tout autre chapitre. »

Lorsque l’intervieweur a noté: “dire au revoir à Justin Bieber, dont je suppose que vous parlez”, a répondu Gomez, “vous avez dû saisir le nom, je comprends.”

Gomez a admis qu’elle avait été maltraitée émotionnellement par Bieber

La chanteuse a parlé de la violence émotionnelle lorsqu’elle a partagé qu’elle avait «trouvé de la force» dans les parties douloureuses de sa vie, ajoutant: «Il est dangereux de rester dans une mentalité de victime. Et je ne manque pas de respect, je sens que j’ai été victime de certains abus… »

Lorsque l’intervieweur est intervenu, “Vous voulez dire la violence émotionnelle?”, A partagé Gomez, “Oui, et je pense que c’est quelque chose

ça – j’ai dû trouver un moyen de le comprendre en tant qu’adulte. Et je devais

comprendre les choix que je faisais. Autant que je n’en ai certainement pas

je veux passer le reste de ma vie à en parler, je suis vraiment fier

peut dire que je me sens le plus fort que j’ai jamais ressenti et j’ai trouvé un moyen de marcher

à travers elle avec autant de grâce que possible. “