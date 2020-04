Selena Gomez sort un album spécial Rare pour lever des fonds | Instagram

La célèbre chanteuse et productrice de télévision américaine Selena Gomez lancera un nouvel album spécial de son dernier album Rare pour collecter des fonds pour aider contingence au combat sanitaire.

Selena Gomez est l’une des nombreuses artistes qui ont rejoint le support face à la pandémie de virus qui inquiète actuellement tout le monde.

L’actrice sera également créée cette prochaine Jeudi 9 avril une version spéciale de son album Rare pour soutenir la lutte contre la maladie actuelle.

Mardi dernier, Selena a annoncé que publiera trois titres inédits afin de récolter des fonds pour lutter contre la maladie.

Le gains issu de ce nouvel album de luxe servira à soutenir pour lutter contre la pandémie, car il faut tout le fournitures médicales possible et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi.

C’est grâce à son récit officiel de Instagram Gomez a partagé avec ses abonnés les nouvelles incroyables.

La version deluxe de Rare avec Boyfriend, She et Souvenir sortira le 9 avril. Vous pouvez pré-commander maintenant et en savoir plus sur la façon de faire un don au Fonds Covid-19 Plus1 sur mon lien bio “, a-t-il écrit dans la publication.

Avec seulement deux jours de partage de l’annonce de la sortie de son nouvel album, il a plus de 2 millions de likes et les commentaires sans fin de ses disciples qui sont excités.

Beaucoup d’entre vous savent à quel point j’ai été excité de sortir une chanson intitulée Boyfriend. C’est un thème joyeux de tomber et de se relever encore et encore en amour, mais aussi de savoir que vous n’avez besoin de personne d’autre que de vous pour être heureux “, a-t-il écrit dans l’une des images qu’il a partagées dans le post.

Rare est le troisième disque de l’incroyable chanteuse Selena Gomez, sorti après 5 ans depuis sa dernière production record, Revival.

Femme de l’année, femme de tous les temps, “” C’est exactement ce dont nous avons besoin en ces temps difficiles pour apporter plus de joie à nos vies. Cela nous donne quelque chose à attendre et à danser pendant que nous sommes pris au piège à la maison “, étaient certains des commentaires de ses followers.

