Selena Quintanilla en bikini flirty opaque Jennifer Lopez et Kim Kardashian

Selena Quintanilla est décédée il y a plus de 20 ans, cependant, elle donne toujours de quoi parler en relation avec sa musique et aussi son apparence. Aujourd’hui c’est le tour de sa grande figure, la chanteuse est un sujet de conversation grâce au fait qu’une image d’elle a été téléchargée sur les réseaux sociaux et qu’elle se montre en bikini sexy. Bien sûr, il a beaucoup parlé.

Aujourd’hui, sa figure continue d’éveiller le mysticisme puisque sa vie privée a de nombreux mystères.

Dans les images qui circulent pour l’avoir on peut voir le chanteur sur un yacht tenant la barre. Selena porte un bikini deux pièces et un paréo, cependant, il est possible de voir ses courbes. Sa silhouette a toujours attiré l’attention surtout quand il montait sur scène avec une garde-robe ajustée.

Cependant, il était rarement possible de la voir dans des vestiaires sexy ou avec de petits vêtements. Aujourd’hui, il est possible de voir plusieurs célébrités parmi elle, Jennifer Lopez, devenue célèbre pour avoir donné vie à la célèbre chanteuse, ainsi que Kim Kardashian, toutes deux reconnues pour leur corps curviligne. Cependant, la chanteuse reste la reine incontestée avec ces courbes qui l’ont toujours identifiée.

La chanteuse porte un bikini que j’ai acheté dans une boutique de cadeaux d’un hôtel et je l’ai acheté pour une séance photo organisée à la dernière minute.

