Selena Quintanilla est officiellement incluse dans le Star Trail of Fame

La soi-disant reine du Tex-Mex, Selena Quintanilla a été honorée le 8 mars au Rodeo Houston sous le nom d’être la première Latina à rejoindre le “Star Trail of Fame”.

La chanteuse Selena Quintanilla est l’une des artistes qui, malgré le fait que plusieurs années se soient écoulées depuis que sa vie a été prise aux mains de Yolanda Saldívar, sa mémoire reste vivante dans les millions de personnes qui ont aimé sa musique.

Le lieu était l’un des derniers endroits où l’artiste a offert quelle était sa dernière présentation dans laquelle elle a chanté dans un lieu avant plus de 180 000 fans de sa musique et de son charisme.

Cette cérémonie a été suivie par ses proches, ses frères Suzette et A.B Quintanilla qui, avec les membres du rodéo, a dévoilé la plaque d’or qui donne Selena comme l’un des membres qui ont causé le plus d’impact dans le même lieu où elle a offert trois dernières présentations.

Selena est l’un des artistes mexicains américains les plus célèbres de la fin du 20e siècle. Elle est toujours une artiste légendaire devenue une icône biculturelle. La Reina del Tejano a donné trois représentations de RODEOHOUSTON, dont son dernier concert au Reliant Astrodome en 1995. Selena a diverti près de 180 000 fans de rodéo lors de ces représentations. Elle sera toujours aimée de ses fans et continue d’inspirer des générations avec sa musique. »

Dit reconnaissance Il a également été partagé via le compte Instagram de l’artiste à travers lequel ils ont écrit un message émotionnel:

Selena a été officiellement incluse dans le Star Trail of Fame. Elle est notre première artiste latino et la deuxième femme de ce groupe d’élite. La reine des Texans, juste à côté d’Elvis, le roi du rock and roll. “

Ainsi, la sœur de la reine de Tex-Mex Elle l’a également remercié pour cet hommage et à travers son compte Instagram a fièrement exprimé quelques mots dédiés à la mémoire de sa sœur.

Je veux partager cette incroyable plaque que le Houston Rodeo a honoré Selena!

