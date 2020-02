Selena Quintanilla et MAC Cosmetics reviennent dans une nouvelle version | Instagram

MAC Cosmetics fait des rêves pour des centaines de fans de la reine de Tex Mex, Selena Quintanilla après le lancement d’une édition spéciale de maquillage inspiré par les sonorités préférées du chanteur disparu.

La ligne Il contient les lèvres rouges emblématiques, les fards à joues et les ombres roses, des couleurs qui ont mis en évidence les caractéristiques de l’interprète dont on se souvient jusqu’à aujourd’hui.

L’interprète américain dont on se souvient portait un maquillage dans lequel il a mis en valeur ses lèvres avec des tons rougeâtres vibrants, des ombres pâles mais qui a mis en évidence son look et rougit avec des tons chauds.

Il y a quatre ans, la marque nous a donné ceci collaboration ce qu’ils sauraient provoquerait de la rage pour ce que signifie la mémoire de l’artiste.

Alors oui pendant les beaux jours qui ont provoqué lancer Vous n’avez pas eu la possibilité d’acheter l’un de ces produits maintenant pourrait être l’occasion idéale.

Pour réaliser votre rêve, vous devez être très attentif, car la marque a promis de nouvelles sorties, avec de nouvelles surprises et des produits totalement nouveaux.

Il est à noter que cette collaboration va de pair entre la sœur de Selena et Suzette Quintanilla, qui a travaillé avec MAC Cosmetics.

Ce qui précède se présente comme une célébration que l’interprète de “Je n’ai plus” laissé comme un héritage dont des milliers de fans continuent de se souvenir et encore plus cette année qui sont célébrés 25 ans de son départ.

Pour ce qui est ligne Il devient encore plus spécial de déborder le cœur de chacun avec sa mémoire.

Cette collection serait lancée en avril prochain et promet de nombreuses surprises bien qu’il n’y ait pas plus de détails sur ce que sera la suivant Nouveautes.

Pour calmer un peu l’agitation des fans, la seule nouvelle précédente jusqu’à aujourd’hui est l’image d’un beau brillant à lèvres rose et d’une finition nacrée qui s’appelle “Bidi Bidi Bom Bom“.

Nous ne doutons à aucun moment que le prochain lancement soit un succès retentissant.

