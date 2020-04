Selena Quintanilla, son mari Chris Pérez a rompu la promesse qu’elle lui avait faite | Instagram

L’amour surmonte les barrières, Chris Perez qui a été sans son amour pendant 25 ans Selena Quintanilla parce qu’ils ont pris sa vie, a rompu la promesse qu’il avait faite à sa femme il y a 27 ans.

Chris est connu au milieu du spectacle pour être le mari de Selena le reine du tex mexSe souvenant de l’amour de sa vie, il a partagé une promesse qu’il avait juré de ne pas rompre.

Compte tenu des circonstances, il a été contraint de le faire, ce que les admirateurs de son épouse ils vous remercieront pour toujours.

J’ai vu cette vidéo éditée par un fan ce matin et j’ai pensé partager … wow, parler de me ramener dans le temps. 25 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique et tout ce que je peux dire, c’est “merci les gars pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez montrés depuis lors … PARTICULIÈREMENT en cette période folle d’annulations et de soucis. Ne vous inquiétez pas cependant , dès que nous obtenons le feu vert, nous reprenons la route pour compenser tous les reports. Jusque-là, restez en sécurité, restez forts et restez MOTIVÉS! ” Regardez cette vidéo éditée par un fan ce matin et pensez à la partager … wow, au fil du temps. Cela fait 25 ans depuis ce jour fatidique et tout ce que je peux dire est “merci les gars pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez montré depuis lors … PARTICULIÈREMENT en cette période folle d’annulations et de soucis. Ne vous inquiétez pas cependant. ., dès que nous aurons le feu vert, nous reprendrons la route pour rattraper tous les retards. D’ici là, restez en sécurité, restez forts et MOTIVÉS! “

Un message partagé par Chris Perez (@chrispereznow) le 25 mars 2020 à 10:08 PDT

“Il y a longtemps, dans une galaxie très, très loin, j’ai promis à la personne qui m’a donné cette photo que je ne publierais pas cette photo sur les réseaux sociaux … après tout, je pense qu’il est important pour moi de garder certaines choses pour moi.” “la publication a commencé.

Beaucoup de photographies existantes de Selena sont emblématique mais à certaines occasions, d’autres se révèlent qui attirent toute l’attention du public en devenant viraux, comme ceux où Selena apparaît en maillot de bain.

Malgré le fait que Chris se soit remarié en 2001 avec Vanessa Villanueva leur amour n’a pas duré longtemps et ils ont mis fin à leur mariage en 2008, à ce jour elle se souvient encore de Selena, car le cliché qu’elle a partagé l’a fait l’année dernière.

“Mais cet anniversaire (du 2 avril 1992, lorsque nous nous sommes enfuis et nous sommes mariés), je pensais que je devais le laisser partir et le partager avec le monde parce que, après tout … c’est une image incroyable … et elle représente les choses les plus importantes de la la vie pour moi … la vie, l’amour, la musique, et surtout … la loyauté “, a-t-il conclu.

Ce 31 mars marque la vingt-cinquième année depuis que Yolanda Sadívar a pris la vie de l’interprète de “Comme la fleur” comme il purgeait sa peine à perpétuité.

