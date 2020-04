Sensations surnaturelles savamment mélangées et destination brutale de Slasher [You Aughta Know]

Bonjour, vrais croyants, et bienvenue à You Aughta Know, une chronique consacrée à la décennie qui a maintenant deux décennies entières derrière nous. C’est vrai, il est temps de revenir sur l’une des décennies d’horreur les plus négligées. Suivez-moi alors que je fais de mon mieux pour explorer chronologiquement les titres d’horreur qui composent les années 2000.

C’était le premier jour de la Saint Patrick d’un tout nouveau millénaire et alors que beaucoup participaient certainement à une nuit (ou deux ou trois) d’ivresse, Destiny’s Child suggérait avec émotion que leur miel les trompait et une multitude de titres perdus. les marées du temps étaient en haut des graphiques; Je veux dire, quelqu’un se souvient-il de Bruiser à la télévision ou de Tough Cookie comme leur lecture préférée? Pourtant, dans les salles, un film qui inaugurerait une franchise à succès fulgurante était en cours d’introduction. Prenant des morceaux de la formule du nouvel âge slasher réussie créée par Scream, une histoire de mort et de terreur qui était à la fois un cri d’adolescent et X-Files nous arrivait. C’est vrai, nous nous dirigions vers notre Destination finale.

Initialement intitulé Flight 180 et écrit avec un script beaucoup plus court, Final Destination a été conçu par Jeffrey Reddick, une fois écrit dans un format plus condensé et conçu comme un possible épisode de The X-Files. Après avoir lu une histoire sur une femme qui a annulé un vol après que sa mère eut le sentiment de ne pas monter à bord, et le vol qui a suivi, le fait de sauter la mort a été exploité et développé. Reddick avait une relation existante avec New Line Cinema, leur ayant déjà présenté une préquelle de A Nightmare on Elm Street qu’ils aimaient, et il était convaincu de donner corps à l’idée et d’essayer de vendre New Line dessus en tant que long métrage. De toute évidence, cela a fonctionné.

New Line a adoré l’idée, puisant dans le format très populaire pour les adolescents de l’époque et chevauchant avec certains des plans standard d’un film slasher, mais aussi en lui injectant une grande quantité d’effroi. Reddick a été amené à créer un brouillon complet du scénario avant d’écrire l’équipe Glen Morgan et James Wong étaient également attachés, avec Wong tapé pour diriger. Cela finirait par devenir une équipe assez puissante dans les coulisses, Reddick continuant d’écrire dans le genre pendant des années, et Wong et Morgan travaillant tous les deux sur une série d’autres fonctionnalités d’horreur, dont Black Xmas, Willard et même la troisième entrée de la série Destination finale.

Maintenant, nous connaissons tous l’histoire, non? Alex, joué par l’adolescent battement de coeur Devon Sawa tout droit sorti d’Idle Hands, a une prémonition que l’avion de leur classe de lycée en direction de la France va exploser et après une altercation, sept passagers sont enlevés et survivent ainsi à l’explosion. Maintenant, Alex se rend compte lentement qu’ils étaient censés mourir et la mort n’a pas envie de jeter un coup d’œil sur ce fait, maintenant pourchassant les survivants et les tuant dans divers accidents bizarres.

Maintenant, la série Destination finale est bien connue et appréciée de la communauté, mais en ce qui concerne les franchises, elle s’apparente à Saw; bien que beaucoup soient des films amusants et même bons, la pression pour créer des décors plus intenses, dynamiques et à grande échelle était sur et parfois, parmi ces pièces en mouvement, le charme était perdu. Final Destination est le seul dans sa franchise (bien que le cinquième devienne un peu plus enraciné) car il est le plus attaché à la réalité. Exploitant la peur commune de voler et créant une excellente séquence de rêve de mort, la scène la plus extravagante de notre film est toujours quelque chose qui est une peur banale parmi un nombre énorme de personnes. Là où notre suite créerait sans doute la scène de prémonition la plus efficace, les entrées après seraient tout aussi grandes, sinon plus, mais devenaient de moins en moins réalistes, se perdant dans l’échelle des choses au lieu de ce lien de peur commun parmi les multitudes de ses téléspectateurs.

La destination finale a vraiment tout fait pour l’époque. Ils ont amené un casting d’adolescents attrayants et talentueux et à venir pour jouer les personnages centraux. Sawa était un nom familier à ce stade, alors que Ali Larter, qui joue Clear, venait d’être poussé dans l’œil de l’adolescent à cause de Varsity Blues. Kerr Smith était au milieu de Dawson’s Creek et Sean William Scott sortait de l’American Pie. Pour une crédibilité d’horreur supplémentaire, ils ont moulé le vétérinaire Candyman Tony Todd pour jouer, préparez-vous pour ce nom incroyablement dur à cuire et comique, William Bludworth; un mortician qui représente essentiellement la manifestation humaine de la mort. Et ils se sont fortement appuyés sur l’idée des machines Rube Goldberg pour créer des machinations mortelles intelligentes.

Maintenant! Sois prêt! Voici pourquoi ce film est sacrément intelligent, si intelligent, si effrayant et sincère avec son nombre de corps: ils ont créé la mort par la normalité. Les choses dont vous vous entourez quotidiennement sont devenues votre meurtrier dans le monde de Destination finale. Comme ces histoires aléatoires que vous lisez, où quelqu’un a été tué par tous les bons dominos se mettant en place.

Comment diable est-ce génial? C’est si troublant, si affreux, si sournois. Concepteur de production John Willet mérite tellement de crédit pour la quantité de malaise que le film crée, et c’est en raison de son biais très basique de la norme que le film vous attrape le cœur et tient tout au long du parcours. Couleurs délavées, rien n’étant jamais complètement en scène, perspective forcée à la fois verticalement et horizontalement. Ces astuces ont été utilisées pour créer cette tension en nous sans le réclamer de manière flagrante. C’est du génie.

Le jouer comme un slasher fait aussi des merveilles pour le film. Nous avons l’impression de regarder ce même jeu de chat et de souris, mais au lieu d’un agresseur masqué, nous avons une force primitive de l’univers à l’œuvre ici, qui se sent en quelque sorte à la fois complètement éthérée et presque tangible. Au fur et à mesure que les scènes se mettent en place, nous devenons des détectives précog, tournant les engrenages dans notre tête pour repérer les indices et découvrir ce que la mort schématique a présenté avant que nos héros rencontrent leur disparition prématurée. Reddick, Wong et Morgan ont trop intelligemment demandé à chaque membre du public de se demander: est-ce que j’attraperais les signes? Allions-nous entendre la chanson effrayante, voir les avertissements, attraper les indices? Soudain, nous n’essayons pas de comprendre qui est le tueur parce que nous savons déjà que c’est l’ultime agresseur de tout le monde: la mort. Maintenant, nous essayons juste de comprendre le “comment” de tout cela.

Final Destination résiste incroyablement bien. Il mélange l’horreur surnaturelle et l’horreur slasher d’une manière qui n’avait pas été faite depuis A Nightmare on Elm Street et qui ne l’a presque plus été depuis. Produisant quatre suites (et avec un cinquième apparemment en route), le premier versement reste vrai comme un incontournable emblématique des salles de la renommée de l’horreur.