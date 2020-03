Sense8 Netflix Global Rewatch 2020: 8 raisons de regarder

C’est finalement arrivé les gens, il n’y a nulle part où aller et rien d’autre à faire que Netflix et se détendre, mais les circonstances devant nos portes sont en réalité beaucoup plus dangereuses qu’un épisode cauchemardesque de Black Mirror ou tout autre spectacle acclamé par la critique qui semble avoir prédit par inadvertance la volatilité fois où nous vivons. Alors, que devez-vous regarder? Plus de la même chose? Les émissions de télévision primées et percutantes sur Netflix ne manquent pas, mais il peut s’avérer difficile de trouver du contenu qui n’intensifie pas un état d’esprit déjà stressé et instille un sentiment d’espoir ou de foi en l’humanité.

En ces temps incertains où les mots “Que se passe-t-il?” a pris un tout nouveau sens, peut-être le moment est-il venu de se rappeler ce que signifie vraiment la connexion avec le seul spectacle de Netflix qui semble avoir été fait sur mesure pour être ce câlin de groupe chaud et flou dont nous avons désespérément besoin en ces temps fous où nous vivons dans.

Avec un appel à l’action des membres de la distribution Jamie Clayton et Tuppence Middleton plus tôt ce mois-ci, le Sense8 Fandom lance une Sense8 Rewatch le 28 mars pour lutter contre ces blues de verrouillage et restaurer un sentiment d’espoir renouvelé pour un avenir meilleur. Alors, pourquoi Sense8 est-il exactement le spectacle parfait à revoir lorsque le monde se déroule?

1. C’est un voyage

Vous avez regardé les mêmes quatre murs toute la journée avec des voyages rapides au supermarché offrant le seul «temps extérieur» pendant des semaines? Tourné dans plus de seize pays, vous pouvez vous promener dans les rues de Mumbai, Berlin et Nairobi; participez à un défilé de la fierté sous le soleil de San Francisco et découvrez un club de gentlemen à Séoul, en Corée du Sud en un seul épisode. N’oublions pas le spécial de Noël qui présente les superbes paysages de Positano, en Italie et la superbe Naples qui fait plus qu’une apparition en camée dans la finale de la série. Alors oubliez vos passeports et laissez Sense8 vous emmener dans un tourbillon autour du monde. Il n’est pas dangereux de voyager lorsque le directeur de la photographie primé aux Oscars, John Toll, vous accompagne.

2. Il s’agit de nous tous

Fatigué de voir les épreuves et les tribulations d’un seul lycée aisé, d’une petite ville d’Amérique ou d’une Amérique riche et droite à l’écran? Syntonisez Sense8 où la représentation de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ne se limite pas au noir symbolique, aux caractères hispaniques et asiatiques ou enterrez vos tropes gays. En tant que peut-être la seule émission Netflix à englober huit pistes de cultures et d’orientations sexuelles très diverses, Sense8 représente vraiment tous les horizons de la vie dans un récit symphonique qui n’hésite pas à explorer un monde plus complexe que la blancheur blanchie de la télévision moderne. Où ailleurs que dans Sense8 pouvez-vous voir les arcs de personnage d’un pirate transgenre, d’une star de cinéma mexicaine fermée, d’un polyamoriste indien et d’un fan de Van Damme vivant dans un bidonville dans un scénario cohérent?

3. C’est plein d’action

Avec les réalisateurs de la trilogie Matrix et le cerveau derrière V pour Vendetta qui appellent les plans, quelqu’un peut-il sérieusement douter de l’épicité de l’action dans Sense8? De la recréation de moments célèbres de Matrix aux palpitantes poursuites en voiture en passant par la désormais tristement célèbre grenade de Wolfgang avec Sun et Will qui frappent les méchants au royaume, il y a beaucoup d’action pour vous garder au bord de vos sièges.

4. C’est hilarant

Ce n’est pas seulement une action au niveau de la matrice non plus. Le sens de l’humour à haute voix de Sense8 est très apprécié des fans non seulement pour les moments hilarants de la comédie physique tissés en moments de haute tension, mais aussi pour les insinuations qui mijotent toujours sous les conversations colorées. Si les bouffonneries de lune de miel de Kala et Rajan ne vous font pas rire, j’ai deux mots pour vous – PMSing Lito.

5. Cela vous fait pleurer pour toutes les bonnes raisons

Alors que tous les spectacles ont ces moments qui vous étouffent, Sense8 est le seul où vous pleurez parce que c’est si bon. Bien que toutes les larmes que vous versez lors d’une rewatch ne soient pas toutes des larmes heureuses, 90% d’entre elles le seront parce qu’il y a tellement de scènes émotionnelles cathartiques qui parlent au cœur de qui nous sommes en tant qu’humains et de nos luttes que cela ressemble une excellente version à chaque fois.

6. Avons-nous mentionné le sex appeal?

En tant qu’un des aspects les plus célèbres de l’émission, la sensualité de Sense8 ne peut pas être surestimée. Les téléspectateurs qui se sont connectés en 2015 ont peut-être été déconcertés de trouver les orgies amoureuses explicites et artistiquement tournées dans un original de Netflix, mais en tant que l’une des émissions les plus sexy de la plate-forme, nous n’attendons rien de moins de la série qui nous a appris à quel point l’amour des grappes était torride peut obtenir.

7. Il s’agit de Connection

Une chose que Sense8 a fini par symboliser est le pouvoir de la connexion humaine. Malgré les divisions géographiques, raciales, ethniques et culturelles, la main tendue de l’amour et de la fraternité l’emporte de loin sur les périls auxquels les Sensates sont confrontés au quotidien. C’est peut-être la raison la plus puissante de toutes les raisons pour lesquelles Sense8 est si nécessaire pour nous rappeler notre force collective et les liens qui nous unissent, même dans les moments les plus difficiles.

J’espère que ce sera le plus grand # Sense8DayRewatch March28 jamais.

Se réunir pour regarder et publier sur FB, IG ou tweeter comme nous le ferons, cela signifie que #IAmAlsoAWe sera vraiment une réalité 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/ZKvmRIVqsQ

– Peter Aarons # Sense8Revolution (@PeterAarons) 27 mars 2020

8. C’est le parfait Pick-Me-Up

Les épisodes catastrophiques, les accrochages aux falaises et les épisodes ouverts peuvent être à la mode à la télévision moderne, mais les bons gagnent toujours les méchants dans Sense8. À une époque où les fins heureuses sont considérées comme clichées et irréalistes, Sense8 est là pour nous rappeler que nous valons tous la peine de nous battre et que combattre le bon combat ne nécessite que le meilleur de chacun d’entre nous.

Le propre bug de Sense8, Michael X. Sommers avait ce message pour les fans – «Mes pensées sont avec tous les clusters là-bas et nous passerons à travers cela et nous le passerons comme toujours en regroupant ensemble, même si cela doit être un ensemble virtuel , clusters virtuels pour un temps. Tout comme BUG. Suivez LE BUG! Amour, Michael ”

Alors, faites une pause dans les cycles de nouvelles de 24 heures et les conversations imprégnées de panique dans les salles de chat pour regarder Sense8 le 28 mars et revivez l’épopée et ravivez la passion de gravir une fois de plus cette grande grande colline d’espoir.