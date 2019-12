Sentimental! Alejandra Guzmán partage quelques jours à la plage avec sa mère Silvia Pinal

Ne manquez pas la réunion de Alejandra Guzmán et sa mère Silvia!

21 décembre 2019

Après avoir été fortement critiquée pour sa nouvelle apparence et se séparer de sa fille Frida. Le chanteur mexicain Alejandra Guzmán Il a profité de vacances bien méritées à côté de sa mère et sa fille bien-aimées.

L'interprète des thèmes «Salut Guera ”"Faire l'amour avec un autre"Et"Éternellement beau«Il a décidé d'oublier les commentaires grossiers qui circulaient à son sujet, alors il s'est rendu au Mexique et aux États-Unis pour profiter de ses belles plages.

La chanteuse de 51 ans, qui a été controversée sur de nombreuses critiques, a posé devant les caméras sans maquillage et sur son compte Instagram, vous pouvez voir l'artiste posant très détendue et souriante sur le sable, portant des lunettes et en maillot de bain.

Malgré tous les mauvais moments donc Guzman Il a traversé, a toujours ressenti le soutien inconditionnel de sa tendre mère Silvia Pinal.

Cette image a causé beaucoup de choc aux adeptes de l'artiste rock, elle a donc ajouté plus de 53 000 «likes».

Alejandra Il a consacré quelques mots émouvants à sa mère sur la plage »Je t'aime tellement plus dans l'océan. » Phrases qui ont amené la publication à faire de nombreux commentaires.

Il faut se rappeler que cette chanteuse de renom a fait l'objet de plusieurs mois de vives critiques, d'abord en raison de la divergence avec son premier-né Frida Sofía et deuxièmement pour avoir exposé sans maquillage après avoir subi un traitement de microblanding.