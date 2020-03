SEP annonce une «école à domicile» à la télévision pendant la quarantaine

Mexico.- Afin de soutenir les mesures convenues par le ministère de la Santé pour éviter les contagions au COVID-19 au sein de la communauté scolaire, le ministère de l’Éducation publique (SEP) a ordonné que, du lundi 23 mars au vendredi 17 avril, il soit exécuté a réalisé le programme Aprende en Casa à la télévision et en ligne, en coordination avec le Système public de radiodiffusion de l’État mexicain (SPR), la Direction générale de la télévision éducative (DGTVE) et Canal Once Niñas y Niños 11.2.

Le secrétaire à l’Éducation publique, Esteban Moctezuma Barragán, a indiqué que cette mesure remplit l’un des engagements convenus avec les autorités éducatives de tout le pays, afin que les élèves aient une option d’apprentissage pendant la suspension des activités scolaires qui commence le 23 mars prochain.

Il a souligné que la prolongation de la pause scolaire ne devait pas être considérée comme une période de vacances, mais plutôt comme un isolement volontaire pour éviter la contagion et la propagation du virus, et pour profiter de la possibilité de continuer à apprendre en collaboration avec la famille.

Ce programme transmettra du contenu pour les écoles maternelles, primaires, secondaires et secondaires, sur la base des plans du SEP et des programmes d’études.

Dans Once Niñas y Niños, la transmission se fera sur le canal 11.2 de la télévision ouverte, du lundi au vendredi, aux heures suivantes: préscolaire et primaire, de 9h00 à midi; Anglais, de 12h00 à 12h30.

Le secondaire sera diffusé du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 et le lycée de 11h00 à 13h00, tous deux avec répétition l’après-midi, de 15h00 à 20h00. via la chaîne Ingenio TV.

Cet effort conjoint comprend le Système de radiodiffusion publique de l’État mexicain (SPR), ainsi que le Réseau des radiodiffuseurs et diffuseurs de télévision éducatifs et culturels du Mexique, A.C.

Pour sa part, l’Institut latino-américain de communication éducative (ILCE), diffusera des programmes préscolaires, primaires et secondaires par le biais du canal satellite international.

Le SEP veille à ce que ces contenus soient alignés sur les plans et programmes d’études actuels.

Les programmes habituels de ces chaînes de télévision sont temporairement suspendus pour donner la priorité au programme Aprende en Casa à la télévision et en ligne, afin de compenser l’absence d’élèves dans les écoles pendant la période de contingence causée par COVID- 19.

Cette programmation spéciale peut être consultée sur www.sep.gob.mx; www.televisioneducativa.gob.mx et sur www.onceninos.tv

Le signal TV d’Ingenio peut être réglé via le canal 14.2 de la télévision ouverte, ainsi que sur les chaînes du système de câble: 164 TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable et 131 Axtel, et sur la page: www .televisioneducativa.gob.mx / channels / ingeniotv

Eleven Girls and Boys est transmis par le canal 11.2 de télévision ouverte et par les canaux du système de câble: 144 TotalPlay, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable et 311 IZZI.

Ces contenus, ainsi que d’autres ressources pédagogiques numériques pour les différentes classes, seront disponibles pour la communauté éducative sur les plateformes: www.aprende.edu.mx; www.telesecundaria.sep.gob.mx et www.librosdetexto.sep.gob.mx

Seven24.mx

ebv