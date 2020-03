SEP enseignera l’éducation de base à la télévision

Pour éviter la contagion avec le coronavirus COVID-19, le ministère de l’Éducation publique (SEP) suspendra les activités dans toutes les écoles du pays à partir du lundi 23 mars, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de cours. Du lundi au vendredi 17 avril, le SEP débutera, en coordination avec le système de radiodiffusion publique de l’État mexicain (SPR), la direction générale de la télévision éducative (DGTVE) et Canal Once Niñas y Niños 11.2, l’Aprende à la maison à la télévision et en ligne. Ie: Pas de vacances, pure étude.

“La prolongation de la pause scolaire ne doit pas être considérée comme une période de vacances, mais comme un isolement volontaire pour éviter la propagation et la propagation du virus, et pour profiter de la possibilité de continuer à apprendre en collaboration avec la famille”, a déclaré le chef de la la dépendance Esteban Moctezuma Barragán.

Les horaires et les canaux selon le niveau scolaire seront les suivants:

Préscolaire et primaire:

Cela se fera par le canal 11.2 diffusion de la télévision, onze filles et garçons, du lundi au vendredi, aux horaires suivants: de 9h00 à midi; Anglais, de 12h00 à 12h30.

Secondaire

Il sera diffusé du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h00, et au lycée de 11h00 à 13h00, tous deux avec répétition l’après-midi, de 15h00 à 20h00. à travers le canal Ingenio TV (14,2).

Baccalauréat:

Du lundi au vendredi de 15h00 à 20h00, ils seront également diffusés par Ingenio TV (14.2).

Pour sa part, l’Institut latino-américain de communication pédagogique (ILCE) transmettra préscolaire, primaire et secondaire par le biais de la chaîne satellite internationale.

Le SEP veille à ce que ces contenus soient alignés sur les plans et programmes d’études actuels.

Les programmes habituels de ces chaînes de télévision sont temporairement suspendus pour donner la priorité au programme Aprende en Casa à la télévision et en ligne, afin de compenser l’absence d’élèves dans les écoles pendant la période de contingence causée par COVID- 19.

