SEP et classes de plan Google avec 500 mille enseignants

Mexique.- Plus de 500 000 enseignants et parents ont été formés par Google for Education en en utilisant la plateforme GSuite, a rapporté le ministère de l’Éducation publique (SEP).

Selon l’agence fédérale, au cours des six prochains mois, le SEP, en collaboration avec Google, soutiendra les enseignants dans l’utilisation de la plateforme par le biais de cours et d’ateliers de support.

La plate-forme numérique, qui a atteint aujourd’hui plus de 900 000 visites, est une stratégie d’enseignement à distance auxiliaire, avec du contenu gratuit et des outils d’apprentissage, qui devrait toucher plus d’un million d’enseignants dans le pays. .

Google for Education est utilisé par plus de 120 millions d’étudiants et les enseignants du monde entier; permet aux enseignants de gérer les cours et de communiquer avec les élèves.

La formation a été dispensée par le biais d’un webinaire d’introduction à l’utilisation de ces outils intitulé La nouvelle école mexicaine en ligne: désapprendre à réapprendre.

Jimena García, responsable de Google pour l’éducation au Mexique pour le secteur public, a expliqué que l’entreprise avait formé les domaines technologiques de chaque État pour superviser et gérer la sécurité des informations.

Il a souligné que les comptes créés par les chiffres de l’éducation de l’éducation de base au niveau national, ont déjà chargé le contenu pédagogique correspondant à la classe et au sujet de enseignant.

Les données personnelles collectées par les secrétariats locaux de l’éducation seront utilisées et protégées conformément à ses normes de confidentialité et Google garantira la sécurité pour la bonne utilisation et l’accès à ses plateformes.

De plus, les services de Google for Education ne contient pas de publicité car les profils sont créés uniquement à des fins éducatives. L’utilisation de la plateforme n’implique pas l’exercice de ressources publiques.

La plate-forme Google pour l’éducation est la même que celle actuellement utilisée en Italie, en Suède, au Chili, au Salvador, en Malaisie et en Indonésie au niveau national, et dans les grandes villes comme Rio de Janeiro et New York, ainsi que des universités nationales telles que l’UNAM et l’Université de Guadalajara.

À son tour, le secrétaire à l’Éducation, Esteban Moctezuma Barragán, a indiqué que tous les matériaux construits pour le programme Aprende en Casa, à la fois pour la télévision, la radio et Internet, sont de nouveaux supports pédagogiques liés aux plans et programmes d’études et à l’apprentissage attendu des manuels. Gratuit.

Il a expliqué que le programme permet aux activités éducatives du pays de se poursuivre et fait partie de la stratégie d’enseignement à distance du gouvernement du Mexique, dans la New Mexican School.

Pour plus d’informations sur les actions de formation, les utilisateurs peuvent accéder au site internet: gg.gg/educacionadistanciaMX, dans lequel seront publiés les liens des webinaires réalisés pour les consultations ultérieures et les informations des prochaines sessions en ligne, qui seront tous les mercredis en direct sur les chaînes officielles du ministère de l’Éducation publique sur YouTube.

