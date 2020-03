SEP prolonge le retour en classe de Covid-19 au 30 avril

Mexico.-Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a annoncé sept mesures qui ont été approuvées par le conseil, parmi eux celui des recensements, pour éviter la mobilité et l’interaction des personnes, afin de réduire la courbe épidémiologique.

Quand l’urgence sanitaire a commencé et a été annoncée la Journée nationale de la distance saine, qui durera jusqu’au 30 avril, l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique a adopté une série de mesures poursuivre le recensement de la population et des logements de 2020.

Cela peut vous intéresser: Les médecins demandent d’éviter l’effondrement du système de santé

Ce sont les mesures que vous devez savoir sur l’urgence

santé au Mexique:

MESURE 1:

1. SUSPENSION DU 30 MARS AU 30 AVRIL DE TOUS

Activités NON ESSENTIELLES. TOUT.

Celles jugées essentielles NE S’ARRÊTENT PAS:

Nécessaire pour assister à l’urgence en tant que branche médicale du travail

et secteur sanitaire public et privé.

– sécurité publique, intégrité et souveraineté nationale.

– activité législative

– secteurs essentiels au fonctionnement de l’économie.

– les programmes sociaux gouvernementaux se poursuivent.

MESURE 2:

LA JOURNÉE NATIONALE DE SANA DISTANCE S’ÉTEND AU

30 AVRIL

NE TENDEZ PAS DE RÉUNIONS DE PLUS DE 50 PERSONNES.

– Lavage à la main, etc.

MESURE 3.

– J’exhorte la population à une GARDE A DOMICILE VOLONTAIRE. Limitation volontaire de la mobilité.

MESURE 4.

– Plus de 60 ans. Personnes diagnostiquées, hypertension, diabète, immunosuppression, état de grossesse, diabète CES PERSONNES NE DOIVENT PAS ALLER AU TRAVAIL même si elles sont dans un secteur essentiel.

MESURE 5

– UN RETOUR ÉTAGÉ SERA FAIT pour les activités de travail à déterminer par le ministère du Travail

MESURE 6.

– Suspendre les recensements impliquant une interaction physique

MESURE 7:

– Toutes ces mesures seront prises dans le plein respect des droits de l’homme

ARH