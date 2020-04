SeparadosPeroJuntos Radio Disney concert de la maison

Mexico.- Détruire COVID-19 C’est un festival numérique dans lequel des groupes comme Stéréographie, Orqueska International et Gil Rangel, guitariste de DLD avec son projet solo.

Piero Castillo, représentant le gang ska Ceux d’en bas, Ceux qui ont également rejoint le casting ont parlé des tenants et aboutissants de l’événement en ligne.

“Tex Tex, Charlie Monttana et de nombreux autres collègues sont sur le projet de loi. Il sera très attrayant pour les gens d’être dans leurs endroits préférés à la maison, en profitant de ce concert.”

“L’essentiel est l’initiative de Playful and Stereographic et de la communauté culturelle et artistique, nous en sommes reconnaissants car sans ce genre de concerts, nous rouillons et arrêtons de travailler, donc la course des taureaux ne peut pas être si drastique, c’est-à-dire qu’il y a des taureaux, mais il y a quelque chose d’utile pour s’en sortir “, a ajouté le musicien.

“La principale motivation est de rester actif, de partager la musique, car l’industrie a subi un coup car la grande majorité des musiciens ne sont pas protégés, je ne suis affilié à aucune assurance, comme la plupart des gens sont habitués, nous générons notre travail et c’est une façon de dire «nous voici», et la scène va continuer ».

Il a partagé qu’il voulait se lancer dans d’autres événements similaires.

«Il y a quelques semaines, j’ai fait un streaming et en ce moment je parle avec des talents comme Pino Ruelas de Los Estramboticos, Alex Preisser de Triciclo Circus Band, entre autres et nous prévoyons quelque chose, il n’y a toujours rien de complet, nous avons à peine des croquis de ce que nous sommes penser mais nous allons continuer à faire de la musique, car cela dure longtemps et il faut continuer à être actif, à la recherche du bien-être de tous ».

“Je veux transmettre le message au peuple bien-aimé du Mexique parce que ce sont des moments de solidarité, nous devons nous voir, s’il n’y a pas de solidarité et de souci pour celui qui est devant, pour que je sois bien, vous devez être bien, je suis très positif, je pense que ça va arriver rapidement et notre message est que la musique est notre joie ».

Notimex

npq