Sept ans de prison pour quiconque participe au pillage à Edomex

Tlalnepantla.- Le ministère de l’Environnement rapporte que l’incendie du parc d’État de la Sierra de Guadalupe a affecté les sites de Pico Tres Padres, dans la zone frontalière d’Ecatepec et de Coacalco, les Paraje Tlalayotes, à Tlalnepantla, et Paraje Fraile et Córdoba, à Tultitlán .

A l’issue de cette journée, les deux derniers points restent actifs, il reste donc sur le site huit éléments de la 212 Brigade de Protection Forestière (Probosque) de l’entité, 10 éléments de la Coordination Générale de la Conservation Écologique (CGCE). , cinq volontaires et deux en télésurveillance.

Il convient de noter que l’accident a commencé dans la zone de Cerro Las Palmas, correspondant au bureau du maire de Gustavo A. Madero, à Mexico.

Conformément au protocole, le personnel de la Commission des ressources naturelles (Corena) a été informé, qui à son tour a coordonné les actions qui en ont résulté.

Les conditions de température extrêmes, la présence de vent et la topographie accidentée étaient des éléments qui se sont combinés pour propager le feu très rapidement et explosivement.

Sur le site, où les prairies et les broussailles abondent, considérés comme des carburants légers et très inflammables, il a eu le soutien de 57 combattants de différentes sociétés, qui pour des raisons de sécurité ont cessé de travailler à 23h30 hier, pour reprendre le travail ce samedi à partir de 7h00.