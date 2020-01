Sept crossovers Fast & Furious que nous voulons voir dans la suite – HITC

Fast and Furious: Spy Racers a récemment atterri sur Netflix.

En 2021, la franchise Fast & Furious aura 20 ans et pourtant la série rip-roaring connaît sans doute son meilleur succès à ce jour.

Non seulement un neuvième film de la franchise principale est en route en 2020, mais 2019 a également vu le premier film dérivé de la franchise Fast sous la forme de Hobbs & Shaw.

Mais la franchise est loin d’être limitée au grand écran comme le montre la nouvelle série télévisée animée, Fast & Furious: Spy Racers.

La nouvelle série télévisée a fait ses débuts le 26 décembre 2019 sur Netflix et les fans qui ont frappé la série appellent déjà à un autre lot d’épisodes.

Qu’est-ce que Fast & Furious: Spy Racers?

Fast & Furious: Spy Racers raconte l’histoire de Tony Toretto, le plus jeune cousin du leader de la franchise Dominic Toretto (Vin Diesel).

Tony et sa bande d’amis de coureurs de rue inadaptés sont recrutés par une agence gouvernementale secrète dans le but d’infiltrer l’organisation criminelle sur le thème des courses connue sous le nom de SH1FT3R.

Sept croisements de camée que nous aimerions voir

À la grande surprise des fans de la série, Vin Diesel lui-même fait une apparition animée dans la série en tant que leader de la franchise Dominic Toretto et, par conséquent, les spéculations ont commencé à croître sur d’autres apparitions potentielles de camées qui pourraient faire leur chemin dans la série Spy Racer .

Gang de Dominic Toretto

Mia Toretto, Letty Ortiz, Roman Pearce et Tej Parker.

Avec Dominic Toretto lui-même dans la série, ce serait l’expansion parfaite du spectacle pour donner des apparitions aux autres membres du gang de Toretto, peut-être comme un moyen de montrer aux Spy Racers jusqu’où ils doivent aller pour pour atteindre le même niveau que Dom et co.

Hobbs et Shaw

Luke Hobbs et Deckard Shaw

Frais de leurs exploits dans le spin-off Hobbs & Shaw, y compris les deux titans de la franchise Fast & Furious dans Spy Racers serait sans aucun doute un énorme plaisir pour la foule. Le plus grand obstacle, bien sûr, serait le coût non négligeable de l’inclusion de Dwayne ‘The Rock’ Johnson et Jason Statham, mais on pourrait en dire autant de ces camées potentiels.

Chiffrer

Avec le retour de Charlize Theron de Cipher dans Fast and Furious 9, la série Spy Racer pourrait s’avérer un excellent moyen de montrer la menace que représente Cipher. Et il y a une occasion parfaite d’insérer le personnage de Theron à la tête de la mystérieuse organisation SH1FT3R.

Une deuxième saison se prépare-t-elle?

Au moment d’écrire ces lignes, Netflix n’a pas encore annoncé si Fast & Furious: Spy Racers reviendra pour une deuxième saison.

Cependant, étant donné que Fast & Furious 9 sort cette année et qu’il est prévu qu’un 10ème film conclue la franchise, il y a certainement de la place pour une action plus animée si les chiffres d’audience impressionnent les grosses perruques de Netflix.