Sept étapes pour réaliser la bande-annonce du bonheur éternel – / Film

Quoi de plus drôle qu’un groupe de membres du culte mourant par suicide? D’accord, je suppose que ce n’est pas vraiment drôle dans le monde réel. Mais c’est une source de comédie (très) sombre dans Sept étapes pour atteindre le bonheur éternel, dans lequel un couple apprend que l’appartement de ses rêves est la destination finale des adeptes de la mort. Regardez la bande-annonce de Seven Stages to Achieve Eternal Bliss ci-dessous.

Sept étapes pour réaliser la bande-annonce du bonheur éternel

Seven Stages to Achieve Eternal Bliss – qui s’appelait auparavant beaucoup, beaucoup plus long Seven Stages to Achieve Eternal Bliss By Passing Through the Gateway Chosen By the Holy Storsh – a une prémisse très sombre pour une comédie, mais cela pourrait bien fonctionner. Voici la configuration:

Une comédie décalée sur un couple qui tente sa chance dans un endroit au loyer incroyablement bas, ne sachant pas que l’ancien occupant était un leader culte. Pour rendre les choses plus bizarres, une chaîne interminable d’adeptes s’introduisent régulièrement dans leur maison pour se sacrifier cérémonieusement.

Un par un, les gens continuent de se présenter pour se suicider dans les baignoires du couple. Au début, la paire est naturellement troublée par cela. Mais ensuite, ils adoptent une nouvelle approche: aider les cultistes tout au long de leur chemin.

Kate Micucci et Sam Huntington jouer le couple, tandis que le reste de la distribution présente un groupe assez impressionnant: Dan Harmon, Rhea Seehorn, Mark McKinney, Brian Posehn, Maria Bamford, Josh Brener, Mindy Sterling, Dana Gould, et Taika Waititi en tant que chef de culte. Vivieno Caldinelli réalise un scénario de Christopher Hewitson, Justin Jones et Clayton Hewitson.

Je suis un aspirant pour une bonne comédie noire, donc je suis curieux de voir comment tout cela se déroule. Oui, le sujet est délicat, mais cela peut souvent porter ses fruits si le film en question sait comment le gérer correctement (voir: Heathers pour un bon exemple). Seven Stages to Achieve Eternal Bliss arrivera en salles le 6 mars 2020, avant de passer à On Demand et Digital le 17 mars 2020.

