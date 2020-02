Serait-ce une invitation divulguée pour l’événement révélateur Xbox Series X? – .

Après avoir diffusé des détails sur leurs consoles de nouvelle génération respectives tout au long de l’année dernière, Microsoft et Sony sont restés silencieux pendant le premier mois de 2020 environ. En janvier 2013, Sony a invité les membres de la presse à assister à une réunion spéciale «PlayStation »Fin février pour dévoiler la PS4. Nous savons que Sony prévoit de lancer la PS5 cette saison des fêtes, mais janvier est venu et est passé sans coup d’œil. S’il va y avoir un événement révélateur en février, il ne reste pas beaucoup de temps pour l’annoncer, et nous devrons probablement attendre au moins le mois prochain.

Microsoft a en fait attendu jusqu’en mai 2013 pour organiser son propre événement de révélation, ce qui était un choix intéressant avec l’E3 2013 au coin de la rue. Séparément, l’événement a également été un désastre complet, il est donc difficile d’imaginer que Microsoft suivra le même script quand il s’agira de lancer la Xbox Series X. Pour cette raison (et quelques autres que nous discuterons ci-dessous), nous avons du mal pour actualiser une fuite de Xbox certes très sommaire qui a fait surface cette semaine.

L’image suivante a commencé à faire le tour de Reddit et Twitter jeudi. On dit qu’il s’agit d’un brouillon inachevé d’une invitation pour la série Xbox (pas de X car il y a plus d’une série annoncée?) Révélant l’événement, c’est pourquoi un tas de texte latin réservé a été collé au bas de l’invitation :

À condition que la date soit destinée à être lue au format américain, Microsoft organise potentiellement un événement au Microsoft Theatre de Los Angeles (le même lieu où la société tient ses conférences de presse E3) le 6 avril 2020 à 9h30 (heure du Pacifique) / 12 h 30 HE. Comme personne ne semble avoir la moindre preuve que cela a effectivement été retiré du site Web de Microsoft, et que Microsoft n’a fait allusion à aucun plan pour cette année jusqu’à présent à part l’E3 2020, le scénario le plus probable est que quelqu’un se soit moqué de cela pour le plaisir et un groupe de joueurs désespérés l’a rendu viral.

D’un autre côté, il semble incroyablement improbable que Microsoft attende le 7 juin – le dimanche avant l’E3, lorsque la société organise généralement ses grandes conférences de presse – pour montrer la nouvelle Xbox. L’industrie du jeu ne fonctionne pas comme l’industrie du téléphone, et aucun fabricant de console n’attendra quelques semaines avant sa sortie pour nous montrer ce que fait sa nouvelle console. Même Nintendo, une entreprise connue pour jouer selon ses propres règles mystérieuses, a révélé la Switch et toutes ses fonctionnalités clés cinq mois avant son lancement éventuel en mars 2017.

Cela dit, nous allons prendre cette fuite avec un grain de sel pour le moment, mais plus nous approchons de la saison des fêtes sans annonce réelle de Sony ou de Microsoft, plus il est probable que quelque chose de majeur se passe fuir en ligne. Il y a certainement une chance que ce soit la première de ces fuites majeures.

