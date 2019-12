Sergio Mayer bien qu'il ait aidé Sarita Sosa à le souligner; Pas mon ami | Instagram

Le politicien Sergio Mayer qui a été lié comme un ami de la famille de José José à Miami, Salazar-Sosa a nié que lui et sa plus jeune fille soient amis.

Après que l'acteur et homme politique mexicain ait aidé Sarita Sosa après le départ du chanteur, il affirme n'avoir aucune amitié avec la plus jeune fille de "Prince de la chanson".

Déclarations récentes du acteur ont causé plus de controverse qu'il n'en a eu ces derniers mois depuis le 28 septembre dernier, l'interprète de "Gavilan ou Pigeon"quittera ce monde.

Cependant, l'ancien Garibaldi, bien qu'il ait été capturé très près de la jeune femme et qu'il ait même quitté son domicile de Miami et y soit entré, nie être un ami de Sarita.

Elle n'est pas mon amie ", a expliqué l'ancien Garibaldi.

Apparemment, Sergio ne pense pas la même chose que Sarita Sosa car dans des entretiens précédents, le mineur de la Sosa a souligné que "l'acteur était un ami de la famille".

Sergio Mayer, Il a également été signalé pour avoir prétendument facturé les redevances de l'artiste, mais il a été hermétique sur le sujet et a déclaré qu'il ne dirait rien selon les dernières déclarations de Sarita.

Rien, je ne peux plus rien te dire, je t'ai déjà dit mon point de vue. "

Selon l'acteur et mari de Isabela Camil, a aidé la fille de José José pour «simple altruisme».

J'aime être une personne juste et juste, c'est pourquoi j'ai pris cette décision, a-t-il conclu.

D'autre part, l'acteur a également joué dans certaines confrontations avec les enfants aînés de l'artiste, en particulier avec Jose Joel qu'il a qualifié d '"ingrat" après avoir nié avoir obtenu l'aide de l'acteur.

Suite aux déclarations de Jose Joel où il a assuré que Sergio Mayer Il n'a pas aidé sa famille pour que le corps de José José puisse se rendre au Mexique, se défend le député.

C'est dans une interview à l'émission Venga la Alegría que l'acteur a pris les griffes contre la tige du "Prince de la chanson".

Je ne suis pas allé à Miami pour prendre parti, pour voir qui était le bon et qui était le mauvais, ni pour juger. Dès le premier ou le deuxième jour de la mort de José José, j'ai rendu disponible l'avion de mon beau-père (Jaime Camil Garza), c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'avion du gouvernement, il y avait toujours une très bonne intention ", a-t-il dit.

Selon le ancien Garibaldi, grâce à lui une négociation entre Sara, la plus jeune fille de José José, et ses frères aînés José Joel et Marysol, car il a servi d'intermédiaire.