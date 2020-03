Sergio Mayer détruit AMLO en raison du coronavirus et de la situation dans le pays | Instagram

L’ancien acteur et maintenant fonctionnaire Sergio Mayer a transmis un message fort au président des États-Unis du Mexique Andrés Manuel López Obrador à qui il exhorte à prendre des lettres sur la question du coronavirus et la situation actuelle dans le pays.

Être représentant populaire, citoyen et père de famille, l’iputado et Président de la commission de la culture et de la cinématographie La Chambre des députés a été directe dans son message.

On pourrait dire que “détruit” les arguments que le président du Mexique a partagés dans les nouvelles du matin indiquant que “Tout est bien“

“Monsieur le président Andrés Manuel López Obrador, je suis sûr que nous convenons que nous vivons l’un des moments les plus difficiles, les plus compliqués et, bien sûr, les plus critiques de l’histoire de l’humanité au siècle dernier, et le Mexique n’est pas exempt de subir les conséquences”, a déclaré le adjoint.

Presque le monde entier ou du moins dans la grande majorité des pays sont en quarantaine, les gouvernements ont pris des mesures drastiques pour que leurs gouvernés soient protégés, cependant, au Mexique, il semble que les choses soient prises à la légère.

Le président du pays a été beaucoup critiqué car il n’a pas pris les mesures appropriées comme cela se fait dans d’autres pays.

“C’est une réalité qui nous rattrape, c’est pourquoi je vous exhorte à charger les autorités sanitaires, votre cabinet et vos collaborateurs d’adopter les mesures nécessaires recommandées par l’Organisation mondiale de la santé et les pays qui ont déjà ils ont traversé la pandémie », explique Mayer.

Une partie des mesures qu’il propose Sergio Mayer Ils ont été adoptés dans les différents pays qui les ont déjà traversés, il est donc recommandé que les autorités et le gouvernement du Mexique fassent de même pour atténuer un peu les problèmes économiques ultérieurs qui nous attendent.

Le député Il est préoccupé par la situation actuelle dans le pays et même lui-même proposera de réaffecter le budget de la Ministère de la culture être soutenu si nécessaire.

