Série d’animation «Gremlins: les secrets des Mogwai» prévue pour l’arrivée en 2021

Nous avons appris l’année dernière que WarnerMedia développait un Gremlins série animée pour le service de streaming HBO MAX, une préquelle intitulée «Gremlins: Secrets des Mogwai. “

Mais quand peut-on s’y attendre? En parlant avec Collider, le co-producteur exécutif Brendan Hay a révélé cette semaine qu’il est actuellement en bonne voie pour la première en 2021.

“Arriver à faire une horreur et une comédie d’horreur destinée aux enfants un peu plus âgés est une bête très différente [from Netflix’s “Harvey Girls Forever!”] mais ça a quand même été très amusant et oui, donc ça sortira dans le courant de 2021 », a expliqué Hay sur le site. Découvrez quelques-uns des premiers arts ci-dessous.

La série d’une demi-heure a reçu une commande de 10 épisodes.

Se déroulant dans les années 1920 à Shanghai, la série racontera comment Sam Wing, 10 ans, a rencontré le jeune Mogwai appelé Gizmo.

«Avec un adolescent voleur de rue nommé Elle, Sam et Gizmo entreprennent un périlleux voyage à travers la campagne chinoise, rencontrant et parfois combattant des monstres et des esprits colorés du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de Gremlins maléfiques. »

Tze Chun va écrire la série et servir de co-producteur exécutif. Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin Television produiront avec Sam Register. Brendan Hay sera également co-exécutif avec Dan Krall en tant que producteur superviseur.

Amblin Television produit en association avec Warner Bros. Animation.

Oh, et je suis revenu de Comic Con pour trouver ça en train de raccrocher au travail aujourd’hui. Prendre plaisir. #Gremlins, #GremlinsSecretsoftheMogwai pic.twitter.com/JkwZgqEmxC

– Brendan Hay (@B_Hay) 22 juillet 2019