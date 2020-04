Série de comédies sur les coronavirus en développement à partir de The Office Duo / Film

À l’heure actuelle, tout le monde cherche une sorte de répit d’être enfermé à la maison en raison de la propagation du coronavirus aux États-Unis. Cela ne semble pas être dans les cartes de sitôt, mais les producteurs exécutifs de The Office Paul Lieberstein et Ben Silverman pensent qu’ils ont trouvé un moyen de faire la lumière sur la situation en créant une nouvelle série de comédie en milieu de travail inspirée par l’augmentation soudaine du nombre d’employés travaillant à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus forçant les gens à pratiquer la distanciation sociale.

La date limite a été la première à connaître la série de comédies sur les coronavirus actuellement sans titre, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de la pandémie. Paul Lieberstein et Ben Silverman, mieux connus des fans de The Office sous le nom de Toby Flenderson, souvent décrié, et l’un des partenaires commerciaux de Jim dans leur entreprise Athlead, créent la série qui se concentrera sur «le patron de la prodige qui, dans un effort pour assurer son la connectivité et la productivité du personnel, leur demande à tous d’interagir virtuellement et de travailler en face à face toute la journée. »

La série est en préparation chez Big Breakfast, la bannière de production de comédie de Silverman, où il exécutera la série avec et Luke Kelly-Clyne (Humour du Collège) et Kevin Healey (Tactique de la peur). Ils travailleront également avec Propagate Content de Howard Owens, qui aura Rodney Ferrell servant également de producteur exécutif.

Silverman, qui était également une fois un dirigeant de NBC, a expliqué le début de la série et son espoir pour ce qu’elle deviendrait:

«Beaucoup d’entre nous sautent sur les réunions Zoom quotidiennes – pour le travail et au-delà. Nous sommes dans une nouvelle normalité et recherchons personnellement des moyens de rester connectés et productifs au travail et dans notre vie de famille. Avec le brillant Paul Lieberstein à la barre, nous pensons que nous avons une série qui non seulement apporte de l’humour et du réconfort pendant cette période troublante, mais sera également une comédie inventive et durable sur le lieu de travail pour les années à venir. »

Bien que la perspective d’essayer d’élaborer une série autour de l’épidémie de coronavirus semble être une mauvaise idée pour le moment, rien n’indique que la pandémie jouera réellement un rôle dans le concept global de la série. En fait, il serait facile de retirer quelque chose comme ça sans introduire un tel dispositif de tracé sinistre.

Ce que j’envisage avec cette série est une émission dont le format fait écho à ce que nous avons vu accompli avec des films comme Unfriended et Searching. Ces deux films se déroulent entièrement sur des écrans d’ordinateur ou d’appareils mobiles et racontent avec succès un récit solide. Modern Family a fait quelque chose de similaire avec un épisode qui s’est déroulé sur les différents écrans de la distribution de l’ensemble, et cela a plutôt bien fonctionné. Mais si c’est à cela que ressemblera cette série, ce concept peut-il être maintenu pour toute une série? Ou auront-ils besoin de prendre des pauses du format d’écran de temps en temps?

Lieberstein semble être confiant dans sa déclaration où il a simplement dit: «Commencez par la comédie de bureau, perdez le bureau et vous vous retrouvez avec la comédie. Les mathématiques fonctionnent. ” Je ne sais pas si ce calcul fonctionne, Toby, mais nous attendrons de voir la série avant de porter un jugement complet.

