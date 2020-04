Série des années 90 de courte durée “Quel mannequin!” Imaginé ‘Child’s Play’ comme une sitcom familiale [TV Terrors]

L’horreur et la science-fiction ont toujours fait partie de la toile télévisée, et des efforts constants ont été faits au fil des ans pour produire du divertissement classique. Certains sont tombés au bord du chemin, tandis que d’autres sont devenus des phénomènes traditionnels. Avec “Terreurs télévisées“, Nous jetons un regard en arrière sur les nombreux efforts de genre des années 80, 90 et 00, en explorant certains spectacles qui sont devenus des classiques cultes, et d’autres qui ont sombré dans l’obscurité.

Ce mois-ci, nous revenons aux années 90 après le jeu pour enfants et revisitons “Quel mannequin!”

Diffusé à partir de 1990 – 1991

Diffusé dans Syndication du réseau Fox

Les années 80 étaient toutes des mascottes mignonnes qui parlaient et touchaient le cœur d’une unité familiale domestique. Souvent, il s’agissait de la famille nucléaire classique avec trois enfants. Que ce soit des mogwai, des extraterrestres, des gobelins, des monstres pour animaux de compagnie, un Sasquatch, des enfants robotiques ou quoi d’autre, la décennie comportait presque toujours un film ou une série télévisée impliquant une famille de banlieue normale vivant avec un monstre ou un être étrange. En 1990, ALF avait épuisé son accueil et ET mania fonctionnait à la vapeur, mais cela n’empêchait pas les studios d’essayer de produire leur propre mascotte parlante intelligente vivant dans le bonheur domestique avec une famille malheureuse.

Évidemment, tout le monde était sur le point de manquer d’idées à ce stade, tordant même la formule de la famille nucléaire, mais le dernier soupir du gadget est venu avec “What a Dummy!” Avec un adolescent Stephen Dorff, Armure d’Annabel, et Kaye Ballard, “Quel mannequin!” est centrée sur une petite famille qui pleure la mort de leur grand-oncle Jackie Brannigan. Peu de temps après ses funérailles, ils héritent d’un coffre antique de leur grand-oncle. Ledit coffre, bien sûr, abrite un mannequin ventriloque sensible nommé Buzz. Buzz (exprimé par Loren Freeman), avec ses cheveux roux crépus, son costume collant et ses yeux exorbités, appartenait à Jackie, une fois interprète vaudeville et ventriloque experte.

Vous penseriez que ce serait une excellente configuration pour un film d’horreur, mais non, il s’agit d’une sitcom télévisée familiale. Buzz aime la famille à laquelle il est confié et, assez tôt, il se mêle de leur vie et provoque toutes sortes de bouffonneries comiques. Bien que ce ne soit pas de l’horreur au sens strict, vous pouvez imaginer être un drogué de télévision de sept ans comme moi et arriver à «What a Dummy! En milieu de journée. La sitcom est absolument déroutante et bizarre, en particulier dans la façon dont elle essaie de prendre un mannequin ventriloque et de le transformer en une mascotte télévisée conviviale. Vous pouvez épingler “Quel mannequin!” être un sac poubelle de divertissement télévisé sur beaucoup d’éléments, mais j’aime à penser que c’est principalement le mannequin qui est à blâmer.

Il n’y a vraiment aucun moyen de contester le fait que les mannequins ventriloquistes créent un véritable malaise la plupart du temps, et il n’y a pas d’exception pour Buzz. Cela est particulièrement vrai lorsque le générique d’ouverture, par inadvertance et effrayant, présente une image fixe de la poitrine, avec Buzz se fissurant lentement avec ses mains en bois. Quel que soit l’état d’esprit derrière “Quel mannequin!” était, il manque une conscience de soi claire. Le plus proche que nous obtenons sur ce front est lorsque Dorff nargue son frère Cory en avertissant que la poitrine pourrait être une passerelle vers l’enfer. Hélas, le spectacle ne fournit jamais une tonne de connaissances sur la mécanique et la physiologie de Buzz, car les écrivains passent beaucoup de temps sur des clichés de sitcom.

Dorff est le frère aîné rebelle Tucker, qui s’occupe de Buzz aux côtés de son jeune frère Cory et de leur sage petite sœur Maggie. Le budget pour “Quel mannequin!” est sensiblement petit, donc une grande partie des décors sont limités, tandis que Buzz (principalement stationnaire sauf pour sa tête) apparaît à divers endroits de la maison avec peu de préavis. Un moment, il sera assis sur un banc de piano, le prochain il sera sur un canapé, puis il sera à la table du dîner de la cuisine, regardant tout le monde avec ses yeux bulbeux et craquant. Marche-t-il? Se téléporte-t-il? Communie-t-il avec d’autres objets anciens et prévoit-il de consommer le corps de Tucker?

En tant que sitcom, c’est incroyablement formel et les blagues sont périmées même pour 1990, car les scénaristes n’ont jamais honte de se fier au jeu de mots, aux jeux de mots et à la surexposition Janna Michaels’Mignardise. Il n’y a pas beaucoup de littérature ou de presse sur “What Dummy!” alors que la sitcom jouait en milieu de journée le week-end, mais il y a une rumeur populaire selon laquelle Kaye Ballard regrettait d’avoir joué dans la série. Étonnamment, il a duré vingt-quatre épisodes entiers, et a été inévitablement annulé et presque immédiatement disparu dans l’obscurité.

Bien que ce soit horrible, vous devez apprécier les boules des producteurs qui essaient de transformer un mannequin ventriloque en personnage de sitcom familial. On ne parle pas beaucoup de nos jours, même par les énormes mordus de la nostalgie des années 90, mais c’est tout à fait la bizarrerie de la télévision qui doit être vue pour être crue.

Est-ce sur DVD / Blu-Ray? Absolument pas. En fait, il est très difficile de trouver des épisodes de “What Dummy!” en ligne, dans tout type de format. Même avec le nom de Stephen Dorff derrière, il n’y a pas un seul épisode sur VHS, DVD, Blu-ray ou streaming. Peut-être qu’un jour, quelqu’un trouvera une cache d’épisodes enterrés dans un parking et les mettra à la disposition du public.