Série Disney + en production avec Sebastian Yatra et Tini Stoessel

Une nouvelle série Disney + est actuellement en production mettant en vedette un couple latin populaire Sebastian Yatra et Tini Stoessel, selon La Republica, la série sera présentée en premier entre septembre et octobre plus tard cette année.

On ne sait pas trop sur cette série romantique, sachez qu’elle racontera l’histoire d’une pop star argentine, interprétée par Tini Stoessel, qui tombe amoureuse d’un autre artiste, qui sera interprété par Sebastian Yatra. Il y aura des performances musicales des deux stars.

“Nous avons accepté le projet de série en tant qu’amis et maintenant nous sommes très excités parce que nous savons que pendant deux mois et demi, nous passerons notre temps à jouer et à chanter”, a déclaré Tini.

On ne sait pas si cette série sera disponible sur Disney + dans le monde, mais avoir des originaux Disney + spécifiques pour le marché latin aurait du sens pour son lancement sur les marchés latino-américains. Disney + sera lancé au Portugal et en Espagne le 24 mars.

Vous pouvez regarder Tini Stoessel dans la série Disney Channel, Violetta, sur Disney + maintenant.

