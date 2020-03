Série documentaire de Michael Jordan à venir en avril

ESPN et Netflix ont décidé d’avancer la date de sortie de The Last Dance, la mini-série biographique sur le meilleur basketteur de tous les temps: Michael Jordan et la programmation légendaire des Chicago Bulls des années 90 réalisé par Michael Jordan

La date de sortie ira de juin au 20 avril, Nous supposons que le changement est dû à la situation de la pandémie due au coronavirus COVID-19 (car il n’y a pas d’événements sportifs dans aucune partie du monde). Netflix publiera deux chapitres chaque semaine.

La docuserie ne se concentrera pas seulement sur le championnat des Bulls en 1998, elle emmènera également les téléspectateurs à travers les débuts du basket-ball de Jordan et comment son arrivée à Windy City en 1984 a transformé une franchise auparavant malheureuse en un concurrent éternel.

.