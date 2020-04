Série Olaf «Frozen» – Twitter

HISTOIRES CONNEXES

Lorsque la popularité d’un personnage est aussi intense, donnez-moi une série – cela a du sens!

Olaf, le bonhomme de neige adorable présenté pour la première fois dans le film Disney Frozen, met en ligne sa propre série de shorts numériques. Le service de streaming a annoncé l’ajout lundi, affirmant que le nouveau contenu – intitulé At Home With Olaf – serait disponible cette semaine sur Twitter via le compte @ DisneyAnimation.

Josh Gad (Avenue 5) a exprimé le personnage dans Frozen et sa suite Frozen II, ainsi que dans la mini-série Lego Frozen Northern Lights et les courts métrages Olaf’s Frozen Adventure et Frozen Fever et au moins un épisode de Sofia la première. Il reviendra pour la nouvelle série. Grâce à la crise des coronavirus, Gad et l’animateur Hyrum Osmond ont travaillé sur les nouveaux épisodes depuis leur domicile.

“Ces petits shorts faits à la maison par Hyrum et l’équipe @DisneyAnimation sont si charmants et, espérons-le, offrent un sourire en ces temps effrayants”, a tweeté Gad lundi.

Regardez un aperçu:

À la mi-mars, Disney + a surpris les abonnés des États-Unis en lançant Frozen 2 – qui a fait ses débuts en salles le 22 novembre 2019 – trois mois plus tôt que prévu. Cette décision est intervenue alors que de nombreuses communautés ont mis en place des mesures de distance sociale / d’hébergement à domicile pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Correction: une version antérieure de cette histoire a déclaré que le short serait diffusé sur Disney +. TVLine regrette l’erreur.

