Série originale espagnole “Vous ne pouvez pas cacher”: date de sortie, tracé, distribution et bande-annonce de Netflix

Les drames en espagnol sur Netflix sont devenus de plus en plus populaires grâce à l’excellente série policière Money Heist. Pour vous mettre en appétit avant la quatrième saison de Money Heist, la série dramatique policière You Cannot Hide. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur You Cannot Hide, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

You Cannot Hide est une prochaine série en espagnol de Netflix Original créée par Marcos Santana. La série est dirigée par Alejandro Banazzo, qui avait auparavant réalisé des épisodes de Money Heist et Victim Number 8.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour You Cannot Hide?

La première saison de You Cannot Hide arrivera sur Netflix le 24 janvier 2020.

You Cannot Hide a déjà été diffusé en Espagne et s’est déroulé du 30 septembre au 11 octobre.

Will, You Cannot Hide sera-t-il disponible en streaming dans ma région?

Netflix a autorisé la série pour la sortie mondiale en tant qu’original. Bien que la série soit déjà diffusée dans les régions hispanophones, You Cannot Hide arrivera au Mexique et en Espagne.

Quelle est l’intrigue de You Cannot Hide?

Le synopsis suivant pour You Cannot Hide a été fourni sur IMDb:

Après la vie d’une infirmière qui tente de reconstruire sa vie, un ancien policier est devenu un tueur à gages, un photographe obsédé par la mort, un politicien aux relations interdites et un groupe d’amis idéalistes.

Qui sont les acteurs de You Cannot Hide?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans You Cannot Hide:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? MonicaBlanca SotoLa vida blanca | Confusion Divina | Eva LunaDanielEduardo NoriegaLe dernier combat | Vantage Point | ThesisAlexIvan SanchezChasseur de siège arrière | Hospital Central | El autentico Rodrigo LealInspectora UrrutiaMaribel VerduPan’s Labyrinth | Y Tu Mama Tambien | Blanche-NeigeNataliaSamantha SiqueirosVikki RPM | Dame d’acier | Along Came LoveAlberto TorresPeter VivesLe temps entre les deux | Dark Empire – La montée de l’Antéchrist | PerfidiousEliPatricia Guirado * fait ses débuts dans You Can’t Hide * VelascoJorge BoschLos lobos de Washington | Cinco metros cuadrados | PeriodistasEl ComisarioPere PonceAmo tu cama rica | Alegre ma ton troppe | Le ministère du TempsHumbertoJuan CaballeroTierra de lobos | Hospital Central | Servir y protegerGabrielJordi PlanasLa Riera | Presunto coupable | Grand HotelOù avez-vous pu cacher caché?

Le tournage a eu lieu à Madrid, en Espagne, pendant 12 semaines. Au total, il a été signalé que la série avait un budget de 5 millions d’euros.

Will You Cannot Hide sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

Malheureusement, il semble que You Cannot Hide ne sera pas disponible pour la diffusion en 4K. La série sera disponible en streaming en Full HD 1080i.

Quel est le nombre d’épisodes pour You Cannot Hide?

La première saison a un total de dix épisodes. Les dix épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour You Cannot Hide?

Netflix n’a pas publié sa propre bande-annonce pour You Cannot Hide, mais une bande-annonce du réseau espagnol Telemundo est disponible.

