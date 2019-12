Série télévisée Carrie en préparation chez FX – / Film

Carrie, le premier roman de Stephen King publié, a reçu plusieurs adaptations différentes, et même une suite. Il est maintenant temps pour une série télévisée. FX développe actuellement un Carrie Séries télévisées, mais leur approche du matériel va changer un peu les choses. Alors que toutes les incarnations de Carrie White dans le passé ont été d'une femme blanche cis, FX recherche un interprète trans ou une actrice de couleur pour leur Carrie.

Le collisionneur a le scoop sur le Carrie Série télévisée, qui sera une série limitée qui pourrait présenter «soit une artiste trans ou une actrice de couleur plutôt qu'une femme blanche cis» dans le rôle principal de Carrie White. Dans le roman original de King, Carrie est un paria solitaire aux pouvoirs télékinésiques. Intimidé par ses camarades de classe cruels et abusé par sa mère trop religieuse, Carrie pense que les choses commencent à se lever avec un garçon populaire qui lui demande le bal. Mais tout cela fait partie du plan de jouer une farce élaborée sur Carrie. Le résultat final conduit Carrie à libérer ses pouvoirs et à assassiner la plupart de ses camarades de classe (et les enseignants aussi).

Carrie a été adapté en plusieurs films différents. La première (et la meilleure) est l’adaptation de Brian De Palma en 1976 qui mettait en vedette Sissy Spacek dans le rôle de Carrie. Ensuite, il y a eu une adaptation de 2013 de la réalisatrice Kimberly Peirce, avec Chloë Grace Moretz. La rage: Carrie 2, sorti en 1999, a servi comme une sorte de suite au nom seulement. Et croyez-le ou non, il y avait aussi une comédie musicale de Broadway qui a fini par être un énorme flop.

Si FX devait accepter cela, ce ne serait pas la première tentative de lancer un Carrie Séries télévisées. En 2002, une adaptation de téléfilm de Carrie avec Angela Bettis a été libéré, avec l'intention du film de lancer une série télévisée. Dans le roman de King (et toutes les autres adaptations ultérieures), Carrie meurt à la fin de l'histoire. Mais dans le téléfilm de 2002, Carrie survit et quitte la ville. L'idée était que l'émission dérivée du film suivrait Carrie lors de ses voyages, un peu comme L'incroyable Hulk Séries télévisées. Malgré un scénario de Bryan Fuller, le téléfilm n'était pas très bon, et une série n'a pas pu se matérialiser.

Ma réaction instinctive est de dire que c'est une mauvaise idée – que Carrie ne se prête pas vraiment au format TV. Mais je dois admettre que faire de Carrie une personne autre qu'une femme blanche cis pourrait être intéressant. Cela change certainement la dynamique du personnage et sa situation. Mais je suppose que nous devrons attendre et voir comment tout cela se passe.

