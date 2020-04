Série télévisée Discworld adaptant les livres de Terry Pratchett en préparation – / Film

Terry PratchettLa série fantastique bien-aimée Discworld arrive enfin à l’écran. Dans la foulée de la prochaine adaptation à la télévision de la BBC de The Watch inspiré du disque, la société de production de Pratchett Narrativia, que l’auteur a fondée peu de temps avant son décès en 2015, a conclu un nouvel accord avec Motive Pictures et Endeavour Content pour une ardoise de Discworld Adaptations de séries télévisées.

Variety rapporte que la société de production de Pratchett Narrativia, que l’auteur a lancée en 2012, a conclu un accord de développement exclusif avec Motive Pictures et Endeavour Content pour une série d’adaptations de séries télévisées Discworld qui resteront “absolument fidèles” aux œuvres originales et au ton comique de Pratchett. Bien que l’on ne sache pas encore lequel des livres Discworld sera adapté en premier, Motive et Endeavour ont un riche puits de matériel source à partir duquel – plus de 40 livres ont été publiés dans la série comic-fantasy, qui a donné naissance à des dizaines d’histoires courtes, romans graphiques et jeux de société.

La série fantastique bien-aimée, qui s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde, se déroule sur une planète plate en équilibre sur le dos de quatre éléphants, qui à leur tour, se tiennent sur le dos d’une tortue géante. Discworld composé d’une série d’histoires interconnectées qui s’inspire – et souvent parodie – des œuvres de J.R.R. Tolkien, Robert E. Howard, H. P. Lovecraft, Charles Dickens et William Shakespeare. La série a été considérée comme notoirement difficile à adapter au film en raison de la complexité des romans, bien qu’il y ait eu plusieurs adaptations télévisées au Royaume-Uni au fil des ans.

“Discworld regorge de personnages uniques, de récits pleins d’esprit et d’incroyables tropes littéraires, et nous pensons que cela devrait être réalisé à l’écran sous une forme dont mon père serait fier”, a déclaré Rhianna Pratchett, codirectrice de Narrativia et fille de Pratchett. “C’est merveilleux de se lancer dans cette aventure avec Motive et Endeavour Content, qui partagent tous les deux parfaitement notre vision de faire de cela une réalité.”

«Les livres Discworld sont une énorme source de joie pour des millions de lecteurs, et à juste titre; chaque paragraphe, phrase et note de bas de page a été conçu avec brio et flair et nous nous engageons à mettre le monde de Terry à l’écran avec le respect et le soin qu’il mérite. Avec ce partenariat, nous sommes ravis de dire que Discworld a enfin trouvé sa maison », a ajouté Rob Wilkins, directeur général de Narrativia.

Le dernier livre de Discworld a été achevé en 2014, peu de temps avant la mort de Pratchett en 2015. Mais les travaux de Pratchett ont connu un boom des adaptations récemment, avec «The Amazing Maurice and his Educated Rodents», de la série Discworld, récemment adapté en film d’animation et les acclamés Good Omens, que Pratchett a co-écrit avec Neil Gaiman, devenant une série Amazon également acclamée l’année dernière.

L’accord Discworld a été conclu par Wilkins de Narrativia et Simon Maxwell de Motive Pictures, avec Endeavour Content. Maxwell et Sam Lavender seront les producteurs exécutifs de Motive, tandis qu’Endeavour s’occupera des ventes mondiales.

