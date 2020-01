Série télévisée «Night School»: NBC commande un pilote basé sur le film de Kevin Hart

Kevin Hart se réinscrit à l’école du soir à la demande de NBC.

Le réseau Peacock a passé une commande pilote pour une sitcom multi-caméras basée sur la photo de la comédie Universal 2018 mettant en vedette Hart et Tiffany Haddish, qui n’apparaîtra pas dans l’adaptation télévisée. Hart, cependant, est à bord en tant que producteur exécutif.

Le projet Community-esque – du créateur de Marlon Chris Moynihan – «se concentre sur un mélange unique d’adultes dans une classe de préparation au GED de l’école du soir qui se lient de manière inattendue à leur expérience partagée et se retrouvent à s’entraider à l’intérieur et à l’extérieur de la classe», par la ligne de connexion officielle.

Will Packer et Malcolm Lee rejoindront Hart et Moynihan dans les rangs EP.

Malgré les critiques flétries, Night School a rapporté un impressionnant 77,3 millions de dollars aux États-Unis.

